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Коммерсантъ FM
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Малому бизнесу обещано скорое закрытие

Избавиться от недействующей компании станет проще

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру добровольного закрытия компаний малого бизнеса. При отсутствии обязательств перед кредиторами и бюджетом закрыть недействующее юрлицо можно будет в течение трех-четырех месяцев путем подачи в ФНС заявления об исключении юрлица из ЕГРЮЛ и не прибегая к сложным процедурам ликвидации. Сейчас на них уходит до года, а из-за бюрократических проволочек и избыточных затрат предпринимателям часто проще «бросить» компанию, что чревато трехлетним запретом на запуск нового бизнеса. В деловом и экспертном сообществе инициативу поддерживают, отмечая большую востребованность такой упрощенной ликвидации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госдума приняла вчера в первом чтении законопроект о правке закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», позволяющий значительно упростить процесс закрытия компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП).

Сейчас процедура ликвидации юрлица «сложная, дорогостоящая и долгая» и может занимать от шести до двенадцати месяцев, пояснила при рассмотрении проекта в Госдуме замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова. По ее словам, это приводит к тому, что значительное количество предпринимателей предпочитает просто «бросить» компанию, не сдавая отчетности и не проходя установленные законом ликвидационные процедуры. Впоследствии компания ликвидируется уже в административном порядке — через процедуры снятия с учета и исключения из единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Для предпринимателей такой способ ликвидации сопряжен с риском трехлетнего запрета на открытие нового бизнеса, на участие в других компаниях и занятие поста гендиректора.

Одобренный в первом чтении законопроект позволяет предпринимателям инициировать исключение юрлица из ЕГРЮЛ, не прибегая к ликвидации. Достаточно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС), в том числе в электронном виде. Ведомство самостоятельно проведет процедуру прекращения деятельности, проверив отчетность компании, в том числе наличие незакрытых обязательств перед бюджетом. По словам Татьяны Илюшниковой, новая процедура может сократить весь процесс втрое — до трех с половиной месяцев. Такая скорость объясняется широким перечнем требований к компаниям, претендующим на упрощенную ликвидацию: сведения о юрлице должны быть включены в единый реестр субъектов МСП, компания не должна быть плательщиком НДС, не иметь долгов перед бюджетом, кредиторами, сотрудниками, не владеть недвижимостью и транспортом. Недоступна упрощенная процедура и тем, кто уже находится в процессе ликвидации, реорганизации и банкротства.

В деловом и экспертном сообществе новшество приветствуют. По мнению члена генерального совета «Деловой России» Екатерины Авдеевой, изменения учитывают интересы и бизнеса, и государства. По ее словам, предприниматели смогут закрыть компанию без бюрократических проволочек, налоговых и субсидиарных рисков, при этом будет актуализирован ЕГРЮЛ. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель поясняет, что сейчас Гражданский кодекс и профильный закон предполагают несколько форм ликвидации юрлиц, в том числе добровольную. «Однако действующий механизм показывает низкую эффективность как с точки зрения затрат на процедуру, так и с точки зрения достигаемого эффекта как для участников оборота, так и для государства»,— отмечает он.

Партнер компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов считает, что послабления потребовались в связи со структурной перестройкой экономики. «Многие владельцы МСП прекращают ведение бизнеса и в то же время не желают финансировать сложные процедуры ликвидации и в целом заниматься ими»,— отмечает он. По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, на практике отказ бизнеса от необходимых ликвидационных процедур зачастую приводил к негативным последствиям для добросовестных предпринимателей. Так, например, учредитель, отошедший от дел компании до ее принудительной ликвидации ФНС, мог потерять право на ведение другого бизнеса, а разбирательства при этом требовали финансовых и временных издержек.

Законопроект предлагается доработать ко второму чтению: в частности, в соответствии с замечаниями правового управления Госдумы потребуются корреспондирующие поправки в Гражданский кодекс. С учетом доработки проекта новые процедуры могут заработать уже с июля 2023 года, сообщила Татьяна Илюшникова.

Диана Галиева

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