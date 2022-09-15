Те же насосы, только срок сбоку

Как стало известно “Ъ”, в Москве на семилетний срок осудили предпринимателя-инвалида, компания которого поставляла сомнительного качества насосы для строящихся кораблей, подкупая принимавших продукцию. Ранее его трижды привлекали к суду по аналогичным обвинениям, но разбирательства завершались условными наказаниями или дела прекращались за истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бывший гендиректор АО «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ) Игорь Родькин пришел на оглашение приговора в Преображенский райсуд на костылях. «Даже не знаю, доживу ли до конца оглашения»,— сказал корреспонденту “Ъ” предприниматель, страдающий от диабета.

Приговор по делу, состоящему из 125 томов, судья Анна Чайковская читала три дня, разрешив господину Родькину слушать ее решение сидя рядом с защитником.

Из судебного акта следовало, что госпожа Чайковская признала доказанным участие подсудимого Родькина в 15 эпизодах мошенничества, совершенных лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 159 УК РФ), при поставке его предприятием насосов судостроительным компаниям, занимавшимся постройкой кораблей разных типов. Сами поставки происходили в 2010–2016 годах. При этом среди заказчиков чаще всего упоминались ПАО «Амурский судостроительный завод», АО «Центр судоремонта "Звездочка"» и его филиалы, а также АО «Зеленодольский завод имени Горького» в Татарстане.

В ходе приемки судов члены комиссий предъявляли претензии к качеству насосов, утверждая, что они не только не соответствуют заявленным требованиям, но и вообще не могут нормально работать. При этом отмечалось, что двигатели насосов не имели сертификатов или поставлялись с поддельными документами. Экспертизы, проведенные в рамках расследования, начатого СКР, показали, что насосы если и производились в России, то являлись копиями украинских, а состояли в основном из китайских деталей, хотя в контрактах и были указаны образцы чисто российской продукции.

Затем следствие вменило ему в вину 17 коммерческих подкупов (ст. 204 УК РФ), которые Игорь Родькин осуществлял в отношении должностных лиц судостроительных компаний с тем, чтобы они принимали его подозрительные насосы. Обычно незаконное вознаграждение составляло от 40 тыс. до 70 тыс. руб.

Сам подсудимый вину не признал. По словам господина Родькина, в насосах действительно использовались двигатели без указания предприятия и страны изготовителя. Он заверял, что двигатели в насосах работали исправно. А об их происхождении пояснял, будто злосчастные двигатели были спроектированы в его АО украинскими инженерами, приехавшими из Харькова. «Умелые ребята: сделали движок как на Украине, и работал он вполне качественно,— отмечал господин Родькин.— А когда с Украиной испортились отношения, с нас уже никто не спрашивал, где мы его взяли».

Также подсудимый утверждал, что подкупать кого-либо ему было незачем, так как насосы, продаваемые ЛГМ, стоили меньше, чем у большинства других российских производителей, да к тому же поставлялись без предоплаты.

Следствие по делу бывшего директора АО ЛГМ длилось до лета 2021 года, после чего оно поступило на рассмотрение Преображенского суда. В ходе прений сторон гособвинитель запросил для господина Родькина семь лет общего режима с прекращением ряда эпизодов, относящихся к 2010–2011 годам, за истечением срока давности. Кроме того, посчитал прокурор, подсудимому должен быть назначен штраф в размере 930 тыс. руб., а его имущество, оцениваемое в 2 млн руб.,— конфисковано. Председательствующая так и поступила.

Вошедшие в зал конвоиры не стали заковывать Игоря Родькина в наручники, дав ему возможность покинуть помещение на костылях. Увидев это, адвокат Светлана Селезнева едва не расплакалась. А после заседания заявила “Ъ”, что считает приговор подзащитному, являющемуся инвалидом второй группы, «неправосудным и несправедливым», и она обжалует его.

Стоит отметить, что Игорь Родькин получил реальный срок лишь по итогам четвертого процесса, связанного с работой АО ЛГМ.

Как уже сообщал “Ъ”, в августе 2020 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимателя к пяти с половиной годам условного заключения, признав виновным в мошеннических поставках насосов для фрегатов, строящихся в ПАО «СЗ "Северная верфь"» по контракту с Минобороны.

Затем господина Родькина еще дважды судили, в том числе в Калининграде, за такие же преступления. В одном случае бывший гендиректор получил условное наказание, а в другом его дело о мошенничестве и подкупе прекратили за истечением сроков давности.

Алексей Соковнин