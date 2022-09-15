Переводам предложено подешеветь

Тинькофф-банк выступает за повышение втрое лимита бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП) — до 300 тыс. руб. в месяц. Причина в том, что клиенты стали в меньшем объеме «стягивать» средства в банк после введения Сбербанком комиссий, полагают источники “Ъ”. Но другие игроки идею поддержать не готовы, так как большинство клиентов укладывается в текущий лимит, а терять часть комиссионных доходов банки не хотят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тинькофф-банк собирается предложить ЦБ повысить лимит бесплатных переводов по СБП до 300 тыс. руб. в месяц (сейчас — 100 тыс. руб. в месяц), рассказали источники “Ъ” на платежном рынке, с которыми вопрос обсуждался. В Тинькофф-банке не опровергли эту информацию, добавив, что поддерживают законопроект об увеличении лимита бесплатных переводов между счетами в разных банках до 1,4 млн руб. ежемесячно. Такой законопроект внесен в Госдуму 8 июля, но касается только переводов между счетами одного и того же лица. Источники “Ъ” уточняют, что идея Тинькофф-банка касается в том числе движения средств между счетами разных клиентов.

По словам двух собеседников “Ъ” на рынке, о расширении лимитов задумывались и в самом ЦБ. Но, уточнили в регуляторе, «анализ показывает, что существующей суммы достаточно», поэтому «пересматривать лимит в ближайшем будущем» не планируется. В крупных банках идею, по данным “Ъ”, тоже не поддерживают. Дело в том, что они теряют немало средств зарплатных клиентов, которые переводятся в Тинькофф-банк. Сбербанк, поток от которого был одним из самых больших, с 1 июля ввел комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты. Аналогичные комиссии есть и в других банках, говорят собеседники “Ъ”. В результате Тинькофф-банк начал терять деньги и в начале сентября даже объявил, что компенсирует клиентам комиссию Сбербанка до конца 2022 года.

Идея повысить лимит на бесплатные переводы до 300 тыс. руб. нецелесообразна и грозит потерей части комиссионного дохода, говорят собеседники “Ъ” в банках. Да и их доля невысока. За переводы в месяц свыше 100 тыс. руб. комиссия не превышает 0,5% от суммы перевода и до 1,5 тыс. руб. за перевод. В августе только 0,5% от общего числа операций клиентов одного из крупных банков прошли на сумму сверх лимита, уточнил источник “Ъ”. «По нашей статистике все клиенты укладываются в лимит, поэтому не считаем эту идею целесообразной»,— подтверждают в Новикомбанке. В лимит не укладывается менее 3% процентов граждан, но богатым льготы не нужны, полагает собеседник “Ъ” в другом банке. Еще один источник “Ъ” считает, что в случае повышения лимита клиенты переводами через СБП будут пополнять карты дочерних банков маркетплейсов — «Озона», «Яндекса» и «Вайлдберриз» — и уже с них совершать покупки. В результате чего другие банки потеряют доход от интерчейнджа (эту комиссию банк-эквайер перечисляет эмитенту карты).

«Увеличение лимита бескомиссионных СБП-переводов будет положительно воспринято клиентами, но дестимулирует банки»,— соглашается глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Также это расширит возможности «обходного» использования СБП для расчетов за товары, работы и услуги физлиц с организациями, полагает эксперт: «В результате для банков ухудшится экономика как по эквайрингу, так и по СБПэй, который и так непросто внедряется» (см. “Ъ” от 14 сентября).

Впрочем, ряд участников рынка поддерживают расширение лимита. По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, это позволит «подстегнуть развитие безналичных переводов и платежей». Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова считает, что «стоит сделать единый лимит на бесплатный перевод всеми способами». Однако, уточняет она, при этом необходимо освободить участников рынка «ото всех иных обязанностей по внедрению и использованию единых платежных технологий и инструментов, сделав ставку на развитие конкуренции платежных институтов и технологий».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Ксения Дементьева