«Локомотив» выиграл в лотерею

В центральном матче второго тура группового этапа Кубка России «Локомотив» вырвал победу у «Краснодара» в серии пенальти — 3:1, добившись ничьей 2:2 в основное время. «Крылья Советов» преподнесли сенсацию, обыграв «Зенит» — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более убедительное исполнение послематчевых пенальти принесло «Локомотиву» (на фото — Вильсон Изидор) бонусное очко в игре с «Краснодаром»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Более убедительное исполнение послематчевых пенальти принесло «Локомотиву» (на фото — Вильсон Изидор) бонусное очко в игре с «Краснодаром»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Практически во всех матчах очередного игрового дня в Кубке России с участием представителей премьер-лиги соперники легко делились на фаворитов и аутсайдеров. Исключением была разве что встреча «Локомотива» и «Краснодара». Хотя формально и в ней одна команда возвышалась над другой, учитывая, что кубанцы находятся на четвертом месте в чемпионате с 17 очками, а железнодорожники — лишь на 11-м с девятью баллами. Кроме того, они уже успели помериться силами в рамках национального первенства, и «Краснодар» победил — 3:0.

Кубковое противостояние команд началось весьма оптимистично для москвичей. Уже на шестой минуте Франсуа Камано с паса Вильсона Изидора, вернувшегося в состав после травмы, завершил довольно мощный стартовый натиск хозяев. Но гости не менее быстро отыгрались, продавив правый фланг «Локомотива» благодаря подключению защитника Кристиана Рамиреса. Причем на острие этой атаки оказались еще два игрока центра обороны «Краснодара»: Егор Сорокин нанес удар, а Вячеслав Литвинов удачно подставил ногу. И одним голом краснодарцы не ограничились. Фактурный Джон Кордоба за короткий промежуток времени дважды замыкал подачи в штрафную площадь и со второй попытки, когда навешивал Алексей Ионов, вколотил мяч в сетку. Такое развитие событий обескуражило железнодорожников, они заметно сникли, и им еще повезло, что ближе к перерыву судья аннулировал второй гол Кордобы, разглядев у колумбийца игру рукой.

В раздевалке москвичи все-таки пришли в себя. Во втором тайме загубив три голевых момента, они наконец-то добились успеха: Педро Габриэл, их последнее приобретение, ассистировал Джирано Керку. «Локомотив» и дальше продолжал напрягать голкипера краснодарцев Матвея Сафонова, который, как всегда, был хорош. Его московский визави Даниил Худяков тоже выручил после удара Ильзата Ахметова.

В принципе обе команды демонстрировали желание решить исход матча с игры, а не в серии пенальти, но без нее все же не обошлось.

В этой, как принято считать, лотерее подфартило железнодорожникам — 3:1. Худяков совершил два сейва, когда с «точки» били Сорокин и Ахметов, а Никита Кривцов жахнул выше перекладины. За такую победу «Локомотив» получил два очка, у «Краснодара» теперь четыре, а лидирует в группе А «Нижний Новгород» с пятью баллами.

Между тем в группе В произошла громкая сенсация даже с поправкой на то, что «Зенит» приехал в Самару без нескольких своих звезд — Малкома, Вендела, Дугласа Сантоса, Вильмара Барриоса и Деяна Ловрена. Фаворит был наказан за то, что хотел разобраться с «Крыльями Советов» малой кровью.

Да, петербуржцы выставили второй состав, но он у них такой, что, наверное, мог бы бороться за самые высокие места в чемпионате.

Тем не менее самарцы, также прибегшие к кадровой ротации, смотрелись на фоне Клаудинью и компании вполне конкурентно. И даже когда главный тренер «Зенита» Сергей Семак попробовал усилить игру заменами, ничего не изменилось. А тут еще у Клаудинью дрогнули нервы, и он в течение трех минут схлопотал две желтые карточки, оставив команду в меньшинстве. И хозяева в концовке дважды реализовали численное преимущество. Сначала Дмитрий Цыпченко отличился сам, а затем помог забить Максиму Глушенкову. Пока в этой группе у «Крыльев», «Зенита» и «Спартака» по три очка, но у красно-белых в запасе матч с «Факелом».

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Еще один неожиданный результат был зафиксирован в группе D, где «Сочи» на своем поле не справился с занимающим последнее место в премьер-лиге «Торпедо». Выигрывая после первого тайма 1:0, черноморцы провалились во втором и пропустили три гола. Причем первую победу московскому клубу в сезоне принесли ветераны — 39-летний Игорь Лебеденко и 36-летний Александр Рязанцев.

Впрочем, с турнирной точки зрения более высокий интерес здесь представлял матч ЦСКА и «Урала», которые уже имели по три очка. К тому же армейцам противостоял их бывший главный тренер Виктор Гончаренко. Нынешний наставник красно-синих Владимир Федотов оставил в резерве почти всех ведущих футболистов, и без них у его команды тоже возникли сложности. Только в конце второго тайма им удалось открыть счет с углового, когда ювелирный удар головой нанес Виллиан Роша. Однако вскоре Александр Юшин уравнял ситуацию, и все же буквально за несколько секунд до истечения основного времени Милан Гаич вырвал для ЦСКА победу — 2:1.

Как и армейцы, с шестью очками уверенно возглавляет свою группу С «Ростов», который благодаря дублю Егора Голенкова переиграл дома «Оренбург» — 3:1.

Александр Ильин