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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет генеральному директору Московской государственной академической филармонии Алексею Шалашову

Алексей Шалашов

Алексей Шалашов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Алексей Шалашов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Многоуважаемый Алексей Алексеевич, Вы наделены не только творческим, но и впечатляющим организаторским даром, что наглядно подтверждает растущая востребованность классической музыки в нашей стране. Умея отличать подлинное в искусстве, Вы учите этому других. За годы работы во главе Филармонии Вы вырастили целые поколения замечательных музыкантов и, что не менее важно, преданных зрителей, способных оценить талант, мастерство и невероятный труд, стоящие за каждым выступлением. Одним из самых заметных Ваших детищ стал Национальный молодежный симфонический оркестр, уверенно вошедший в нашу культурную жизнь. Но главное, что Филармония, недавно отметившая 100-летний юбилей, сохраняет такое трудно формулируемое, но безошибочно считываемое качество, как «современность» — и в репертуаре, и во взаимодействии с артистами, и в общении с публикой. Многая лета, здоровья и благополучия!

Поздравления передает чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ватикане Александр Авдеев:

— Дорогой Алексей Алексеевич, испытываю радость в связи с возможностью поздравить Вас с Юбилеем, который Вы встречаете в расцвете таланта одного из лидеров российской музыкальной культуры. Перечисление Ваших хороших дел составляет солидный список. Профессиональный и высокоодаренный музыкант, заслуженный деятель искусств, Вы стали одним из основателей современной национальной системы музыкального творчества, вывели в люди и в большую жизнь талантливых музыкантов и оркестровые коллективы. У Вас удивительные качества подвижника, создателя славных событий: генеральный директор Московской филармонии, президент Союза концертных организаций. Мягкий, добрый, интеллигентный человек, Вы всегда аргументированно и жестко отстаивали интересы российской культуры, спасали людей, помогали многим «обрести второе дыхание». Сегодня под Вашим руководством Московская филармония стала ведущим мировым центром музыкальной культуры. Желаю, дорогой Алексей Алексеевич, дальнейших успехов в Вашем замечательном и удивительном труде.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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