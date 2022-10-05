Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 46 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ

Его поздравляет глава Республики Крым Сергей Аксенов:

— Дорогой Рамзан Ахматович! Рад поздравить моего друга и брата с днем рождения! Опытный государственный деятель, истинный лидер и патриот, Вы на протяжении многих лет пользуетесь огромным доверием и уважением россиян. Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие экономики и социальной сферы Чечни, сохранение стабильности и безопасности. И сейчас чеченские воины продолжают бороться за Родину, за мир без нацизма. От всей души желаю Вам благополучия и новых успехов в служении России, а чеченскому народу — процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...