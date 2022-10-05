Сегодня исполняется 46 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ

Его поздравляет глава Республики Крым Сергей Аксенов:

— Дорогой Рамзан Ахматович! Рад поздравить моего друга и брата с днем рождения! Опытный государственный деятель, истинный лидер и патриот, Вы на протяжении многих лет пользуетесь огромным доверием и уважением россиян. Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие экономики и социальной сферы Чечни, сохранение стабильности и безопасности. И сейчас чеченские воины продолжают бороться за Родину, за мир без нацизма. От всей души желаю Вам благополучия и новых успехов в служении России, а чеченскому народу — процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»