Сегодня исполняется 46 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову
Рамзан Кадыров
Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ
Его поздравляет глава Республики Крым Сергей Аксенов:
— Дорогой Рамзан Ахматович! Рад поздравить моего друга и брата с днем рождения! Опытный государственный деятель, истинный лидер и патриот, Вы на протяжении многих лет пользуетесь огромным доверием и уважением россиян. Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие экономики и социальной сферы Чечни, сохранение стабильности и безопасности. И сейчас чеченские воины продолжают бороться за Родину, за мир без нацизма. От всей души желаю Вам благополучия и новых успехов в служении России, а чеченскому народу — процветания!