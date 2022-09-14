3,9 процента составило снижение реального эффективного курса рубля к корзине валют основных торговых партнеров России в августе по сравнению с июлем, оценил ЦБ. Тройка лидеров по «весу» в этой корзине — валюты КНР (21,13%), Германии (8,53%) и Белоруссии (5,8%). Реальный курс рубля к доллару в августе по отношению к июлю снизился на 4,2%, к евро — на 4,6%, а к декабрю вырос на 27% и 39,1% соответственно. Из этих данных следует, что показатель в августе был на 20,9% выше, чем годом ранее (укрепление за восемь месяцев — 36,7%). Вчера на фоне продаж валюты экспортерами рубль укреплялся к евро и доллару. Обменный курс по итогам этой недели может уйти ниже отметки 60 руб./$, считают аналитики Промсвязьбанка.