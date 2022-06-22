«Электронная путевка» не расписалась

Менее чем за три месяца до официального старта работы ГИС «Электронная путевка» бизнес пытается добиться от властей разъяснения механизма ее функционирования. Для запуска системы нужно еще сформировать единый реестр турагентств, который, как опасаются участники рынка, вряд ли будет готов к 1 июля, как ранее планировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники туррынка обеспокоены отсутствием информации о порядке использования ГИС «Электронная путевка», к которой туркомпании обязаны подключиться с 1 сентября 2022 года, говорится в имеющемся у “Ъ” письме «Опоры России» Ростуризму. Без этого туроператоры и агенты не смогут осуществлять свою деятельность: нарушив трижды порядок передачи сведений в ГИС, компании рискуют быть исключенными из официального реестра участников туррынка.

В своем обращении «Опора» просит разъяснить этапы внедрения системы, сроки получения инструкции по подключению к ней, дать информацию о размере платы, которая будет взиматься за использование ГИС. «У бизнес-сообщества нет понимания работы системы, по этому поводу к нам поступает много обращений»,— говорит вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. В Ростуризме заверили, что направят туркомпаниям все необходимые материалы и у них будет достаточно времени на подключение к системе.

Полемика вокруг внедрения «Электронной путевки» ведется десять лет: идея ее создания возникла в 2012 году после краха туроператора «Ланта-тур», повлекшего за собой волну банкротств участников туррынка. Предполагается, что система должна генерировать информацию о проданных турах, их стоимости, местонахождении туристов. Сроки внедрения ГИС и ее подрядчики многократно менялись. Сейчас оператором «Электронной путевки» выступает созданное в 2017 году АО «Национальные туристические технологии» (НТТ), подконтрольное «Ростеху». В НТТ от комментариев отказались.

Турбизнесу не были даны важные разъяснения, кто будет платить за эксплуатацию ГИС и что именно она будет регулировать, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Если речь о системе госучета, непонятно, почему за нее должны платить туроператоры и зачем в нее вносить персональные данные туристов»,— поясняет она, добавляя, что большая часть бизнес-сообщества выступает против внедрения системы. Хотя Алексей Кожевников отмечает, что «Опора России» в целом поддерживает идею внедрения системы, предполагая, что она способствует обелению рынка и повысит гарантии для туристов.

Туроператоры также говорят об отсутствии техзадания на взаимодействие с «Электронной путевкой». Источник “Ъ” на рынке поясняет, что бизнесу сейчас надо понимать, будет ли это шлюзовое подключение, предполагающее автоматическую передачу данных, или ручное заполнение электронных таблиц. Другой источник “Ъ” замечает, что для функционирования ГИС необходим реестр турагентств. «Он должен заработать с 1 июля, но готовность пока низкая»,— говорит он.

В Ростуризме пояснили “Ъ”, что «Электронная путевка» будет бесплатной для бизнеса. Двое собеседников “Ъ” на рынке указывают, что расходы бюджета РФ на ГИС — 200 млн руб. в год — уже заложены в нацпроект по туризму. По словам одного из них, этот размер средств «незначителен»: «Изначально речь шла об отчислениях с каждой путевки, это миллиарды рублей в год».

В функционировании ГИС в большей степени заинтересован Ростуризм. «Электронная путевка» будет использоваться для формирования взносов турбизнеса в единый гарантийный фонд, который планируется создать в рамках нового закона о туризме, добавляет один из источников “Ъ”. Он напоминает, что управлять этими средствами будет Ростуризм.

Александра Мерцалова