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Смерть Автора

Скончался Жан-Люк Годар

На 92-м году жизни умер Жан-Люк Годар — единственный режиссер в истории кино, разделивший ее на «до» и «после».

Режиссер Жан-Люк Годар

Режиссер Жан-Люк Годар

Фото: STR / AFP

Режиссер Жан-Люк Годар

Фото: STR / AFP

Догодаровский кинематограф сразу стал архаикой, как только появились фильмы «На последнем дыхании», «Жить своей жизнью», «Презрение», «Безумный Пьеро». А также «Маленький солдат», «Карабинеры», «Альфавиль». Кинематограф возник дважды, и оба раза во Франции: первый раз — в 1895-м, второй — в 1960-м. В первой части кино или отражает реальность (линия Люмьера), или фантастически преображает ее (опыт Мельеса), но все равно отталкивается от реальности. С Годара начинается другой этап, когда точкой отталкивания становится само кино, его мифология. И даже политика, с которой Годар вступает в длительную связь, оказывается прежде всего частью кинодраматургии и режиссерского метода.

В молодом Годаре удивительным образом сочетались индивидуализм и коллективизм. Если Трюффо, Ромер, Риветт, Шаброль были пионерами новой волны, то Годар — пионервожатым в этом отряде. Вскоре отряд распался, и каждый пошел своим путем. Годар предал прежних товарищей анафеме. А ему самому досталось со всех сторон — с его увлечениями троцкизмом и маоизмом, а с другой стороны, с манией сложной формы, непонятной широкой публике. Годар любил повторять: «Упрощать бесполезно. Надо только усложнять».

Кинокритик Серж Даней писал: «Имя Годара — примерно то же, что когда-то имя Пикассо... Все еще есть люди, утверждающие, что снять фильм Годара ничего не стоит. Когда я был ребенком, точно так же постоянно слышал, что любой младенец или сумасшедший может нарисовать картину Пикассо... Нечто подобное происходит с Годаром, он никогда не будет популярен, но одно его имя означает: художник». О этот вечный соблазн увидеть в модернизме самодеятельность, отсутствие школы, а в деконструкции — неумение конструировать!

Время расставило точки: раннее творчество Годара не удалось убить никакими приговорами, и оно осталось образцом пламенного вдохновения, а уже потом — революцией киноформы.

Многие его оппоненты посвятили жизнь тому, чтобы «навсегда покончить с разговорами о Годаре». По мере того как он уходил от реформации искусства и киноязыка к культивированию политических идей или чисто интеллектуальному самовыражению, его кинематограф все больше консервировался, лишь иногда оживляясь всплесками прежней спонтанности. Но, хотя ни один из его фильмов последнего полувека не имел глобального успеха, его имидж как великого Автора лишь вырастал в своем масштабе.

У каждого свой Годар. У каждой живой души, каждой страны, каждого поколения. Бертолуччи рассказывал мне в интервью, как они обсуждали эту тему с Тарантино: «Квентин обожает Годара, но ему никогда не понять, чем были фильмы Годара для его современников. Кино было частью жизни и меняло эту жизнь. Сняв свою первую картину, я устроил в Риме пресс-конференцию по-французски. Меня спросили: "Почему?" На что я ответил: "Потому что французский — истинный язык кино"».

Как Жан-Люк Годар снял свой главный фильм

«Кино важнее жизни. Реальность — ложь, правда — то, что ловит кинокамера» — таков был принцип всей новой волны, но честно и до конца ему следовал только Годар. И потому он имел право упрекать Трюффо за «предательство», когда тот в «Американской ночи» сыграл режиссера Феррана, который не спит с Жаклин Биссет. Годаровская этика (включая отношения режиссеров и актрис) так же революционна и переломна, как его эстетика. Она отличается от той, что определяла «папино кино», и будет актуальна еще полвека, пока искусство не окажется задавлено политкорректностью и «новой этикой». Если бы Анна Карина и другие годаровские актрисы услышали сегодняшние песни про «объективацию» и male gaze, то сильно бы смеялись. Потому что без влюбленного взгляда не представляли кинематограф, видя его живым воплощением правды в кино, ведь любовь нельзя имитировать.

Годар — последний модернист на пути, пройденном Эйзенштейном, Мурнау, Дрейером, Бунюэлем, Висконти, Бергманом... И первый постмодернист, за которым последуют Деми, Полански, Фассбиндер, Альмодовар, Коппола, Скорсезе, Коэны и тот же Тарантино. Клод Лелюш остроумно заметил: «В Спилберге мне больше всего нравится Годар».

Для России Годар был еще более священным чудовищем, чем для остальных, потому что это было запретное божество. Ни один из его фильмов не попал в советский прокат.

Годаром у нас пугали детей с самого рождения. Перестройка открыла шлюзы, но оказалось, что поезд — или лучше используем как образ корабль — ушел, а вместе с ним и потенциальные зрители. Слишком умные годаровские фильмы вышли из моды. Годар как прокатный режиссер остался в категории параллельной непрожитой жизни — «как западный фильм, не увиденный нами», если процитировать стихи Александра Кушнера.

Шестидесятники еще могли смотреть во ВГИКе «На последнем дыхании» и «Жить своей жизнью»; семидесятникам уже запрещалось даже думать про «троцкиста» и «маоиста» Годара. Когда мы стали выезжать за границу, то переписывали у европейских друзей годаровские фильмы на видеокассеты — это были самые ценные приобретения тех вояжей.

Представьте мои чувства, когда в начале 1990-х на фестивале в Торонто я увидел в нескольких метрах от себя живого Годара. Точно как в посвященном ему фильме Мишеля Хазанавичюса «Молодой Годар», он ухитрился уронить и разбить очки, когда во время приема вышел с бокалом вина на улицу и был весьма грубо схвачен полицией (распивание спиртного в тех краях строго регламентировано специальными местами). Это было мое единственное незабываемое причастие.

Кажется, первым фильмом Годара, выпущенным в прокат в России, стал «Социализм» (2010): действие его разворачивается на теплоходе, где собрана модель европейского общества. Тот самый фильм, который Годар отказался самолично представить в Канне. В это же примерно время его не могли разыскать менеджеры оскаровской Американской киноакадемии, сообразившие, что старику, никогда даже не номинированному, пора «дать за вклад», иначе поздно будет. Он уже давно превратился в бренд, в образ самого себя, абсолютно мифологизированный и отчужденный от своего физического тела. Так он оказался на корабле, но не для того, чтобы пополнить флотилию — длинный список кораблей искусства. «Социализм» — это отрицание как «Титаника», так и «Броненосца "Потемкин"». Это отрицание кино как такового — медиа, в котором больше нечего сказать. Фильма больше нет, остался кусок проявленной пленки. Пленки сегодня, впрочем, тоже нет или почти нет — остались пиксели.

Андрей Плахов

Фотогалерея

Жан-Люк Годар и его кино

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Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Учился в Сорбонне, где изучал этнологию. В 1954 году снял первый короткометражный фильм «Операция Бетон», основанный на автобиографии. Деньги для съемок он заработал на строительстве дамбы в Швейцарии. Вскоре режиссер создал еще четыре короткометражки

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Учился в Сорбонне, где изучал этнологию. В 1954 году снял первый короткометражный фильм «Операция Бетон», основанный на автобиографии. Деньги для съемок он заработал на строительстве дамбы в Швейцарии. Вскоре режиссер создал еще четыре короткометражки

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

В 1959 году на экраны вышла первая полнометражная лента Годара — криминальная драма «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. При съемках (на фото) была использована ручная камера, позволявшая снимать не в студии, а на улице. Фильм стал точкой отсчета «новой французской волны». На Берлинском кинофестивале 1960 года картина получила приз за лучшую режиссуру

В 1959 году на экраны вышла первая полнометражная лента Годара — криминальная драма «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. При съемках (на фото) была использована ручная камера, позволявшая снимать не в студии, а на улице. Фильм стал точкой отсчета «новой французской волны». На Берлинском кинофестивале 1960 года картина получила приз за лучшую режиссуру

Фото: Alain Adler / Roger-Viollet / AFP

В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году пара рассталась

В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году пара рассталась

Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images

В конце 1960-х, будучи одним из идейных вдохновителей студенческих выступлений 1968 года, Годар начал снимать пропагандистские фильмы, близкие к документальным и направленные на борьбу с существующей системой

В конце 1960-х, будучи одним из идейных вдохновителей студенческих выступлений 1968 года, Годар начал снимать пропагандистские фильмы, близкие к документальным и направленные на борьбу с существующей системой

Фото: Jean-Jacques Levy / AP

В 1960-х годах Годар также снял фильм «Маленький солдат», котором освещалась тема войны в Алжире, картины «Женщина есть женщина», «Карабинеры», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Альфавиль», «Мужское-женское» &lt;br> На фото: Жан-Люк Годар и актриса Бриджит Бордо перед премьерой фильма «Презрение»

В 1960-х годах Годар также снял фильм «Маленький солдат», котором освещалась тема войны в Алжире, картины «Женщина есть женщина», «Карабинеры», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Альфавиль», «Мужское-женское»
На фото: Жан-Люк Годар и актриса Бриджит Бордо перед премьерой фильма «Презрение»

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

В 1968 году режиссер снял авангардный фильм «Симпатия к дьяволу». В фильме показана творческая эволюция песни Rolling Stones «Sympathy for the Devil», которую записывали в лондонской студии Olympic Studios&lt;br> На фото: Жан-Люк Годар и музыкант Мик Джаггер во время съемок

В 1968 году режиссер снял авангардный фильм «Симпатия к дьяволу». В фильме показана творческая эволюция песни Rolling Stones «Sympathy for the Devil», которую записывали в лондонской студии Olympic Studios
На фото: Жан-Люк Годар и музыкант Мик Джаггер во время съемок

Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

В фильме «Симпатия к дьяволу» снялась и вторая жена режиссера, внучка французского писателя Франсуа Мориака Анна Вяземски (на фото в центре во время съемок)

В фильме «Симпатия к дьяволу» снялась и вторая жена режиссера, внучка французского писателя Франсуа Мориака Анна Вяземски (на фото в центре во время съемок)

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

В 1968 году он создал кинематографическую «Группу Дзиги Вертова», названную в честь советского режиссера, одного из основателей кинодокументалистики. В числе самых значимых лент того периода — «Китаянка», «Ветер с Востока», «Владимир и Роза». Затем режиссер вернулся к стилистике «новой волны», экспериментируя с темами и формами&lt;br> На фото: Годар с писателем Жан-Полем Сартром (слева)

В 1968 году он создал кинематографическую «Группу Дзиги Вертова», названную в честь советского режиссера, одного из основателей кинодокументалистики. В числе самых значимых лент того периода — «Китаянка», «Ветер с Востока», «Владимир и Роза». Затем режиссер вернулся к стилистике «новой волны», экспериментируя с темами и формами
На фото: Годар с писателем Жан-Полем Сартром (слева)

Фото: Ethel BLUM-LERIN / Gamma-Rapho / Getty Images

Сценарии почти ко всем своим фильмам Жан-Люк Годар писал сам. Почти в половине из них он выступал в качестве монтажера, в нескольких — как оператор, более 20 лент сам продюссировал

Сценарии почти ко всем своим фильмам Жан-Люк Годар писал сам. Почти в половине из них он выступал в качестве монтажера, в нескольких — как оператор, более 20 лент сам продюссировал

Фото: CHRISTOPHE D YVOIRE / Sygma / Getty Images

Жан-Люк Годар был трижды женат. Последней супругой была сценарист, режиссер и продюсер Анн-Мари Мьевиль, соавтор ряда его фильмов. Пара жила в собственном доме в городе Ролле в швейцарском кантоне Во

Жан-Люк Годар был трижды женат. Последней супругой была сценарист, режиссер и продюсер Анн-Мари Мьевиль, соавтор ряда его фильмов. Пара жила в собственном доме в городе Ролле в швейцарском кантоне Во

Фото: GERARD FOUET / AFP

Во многих картинах Жан-Люк Годар исполнял какую-либо роль, в том числе самого себя

Во многих картинах Жан-Люк Годар исполнял какую-либо роль, в том числе самого себя

Фото: Reuters

В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие в кинематографа. Сам режиссер не придавал значения наградам, отказывался посещать кинофестивали и не присутствовал на церемонии вручения «Оскара»&lt;br> На фото: Годар получает награду за свое творчество от японского принца Хитачи (сзади)

В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие в кинематографа. Сам режиссер не придавал значения наградам, отказывался посещать кинофестивали и не присутствовал на церемонии вручения «Оскара»
На фото: Годар получает награду за свое творчество от японского принца Хитачи (сзади)

Фото: Kimimasa Mayama KM / CP / Reuters

Всего Жан-Люк Годар снял более 70 фильмов. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля&lt;br> На фото: режиссер с актрисой Сесиль Кэмп на фестивале в Каннах

Всего Жан-Люк Годар снял более 70 фильмов. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля
На фото: режиссер с актрисой Сесиль Кэмп на фестивале в Каннах

Фото: Reuters

Годар был также известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев. В 1976 году он выпустил документальный фильм «Здесь и там», в котором средствами монтажа проводил параллель между угнетением палестинцев и Холокостом

Годар был также известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев. В 1976 году он выпустил документальный фильм «Здесь и там», в котором средствами монтажа проводил параллель между угнетением палестинцев и Холокостом

Фото: Christian Hartmann / Reuters

13 сентября 2022 года Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

13 сентября 2022 года Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

Фото: Christian Hartmann / File Photo / Reuters

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Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Учился в Сорбонне, где изучал этнологию. В 1954 году снял первый короткометражный фильм «Операция Бетон», основанный на автобиографии. Деньги для съемок он заработал на строительстве дамбы в Швейцарии. Вскоре режиссер создал еще четыре короткометражки

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

В 1959 году на экраны вышла первая полнометражная лента Годара — криминальная драма «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. При съемках (на фото) была использована ручная камера, позволявшая снимать не в студии, а на улице. Фильм стал точкой отсчета «новой французской волны». На Берлинском кинофестивале 1960 года картина получила приз за лучшую режиссуру

Фото: Alain Adler / Roger-Viollet / AFP

В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году пара рассталась

Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images

В конце 1960-х, будучи одним из идейных вдохновителей студенческих выступлений 1968 года, Годар начал снимать пропагандистские фильмы, близкие к документальным и направленные на борьбу с существующей системой

Фото: Jean-Jacques Levy / AP

В 1960-х годах Годар также снял фильм «Маленький солдат», котором освещалась тема войны в Алжире, картины «Женщина есть женщина», «Карабинеры», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Альфавиль», «Мужское-женское»
На фото: Жан-Люк Годар и актриса Бриджит Бордо перед премьерой фильма «Презрение»

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

В 1968 году режиссер снял авангардный фильм «Симпатия к дьяволу». В фильме показана творческая эволюция песни Rolling Stones «Sympathy for the Devil», которую записывали в лондонской студии Olympic Studios
На фото: Жан-Люк Годар и музыкант Мик Джаггер во время съемок

Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

В фильме «Симпатия к дьяволу» снялась и вторая жена режиссера, внучка французского писателя Франсуа Мориака Анна Вяземски (на фото в центре во время съемок)

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

В 1968 году он создал кинематографическую «Группу Дзиги Вертова», названную в честь советского режиссера, одного из основателей кинодокументалистики. В числе самых значимых лент того периода — «Китаянка», «Ветер с Востока», «Владимир и Роза». Затем режиссер вернулся к стилистике «новой волны», экспериментируя с темами и формами
На фото: Годар с писателем Жан-Полем Сартром (слева)

Фото: Ethel BLUM-LERIN / Gamma-Rapho / Getty Images

Сценарии почти ко всем своим фильмам Жан-Люк Годар писал сам. Почти в половине из них он выступал в качестве монтажера, в нескольких — как оператор, более 20 лент сам продюссировал

Фото: CHRISTOPHE D YVOIRE / Sygma / Getty Images

Жан-Люк Годар был трижды женат. Последней супругой была сценарист, режиссер и продюсер Анн-Мари Мьевиль, соавтор ряда его фильмов. Пара жила в собственном доме в городе Ролле в швейцарском кантоне Во

Фото: GERARD FOUET / AFP

Во многих картинах Жан-Люк Годар исполнял какую-либо роль, в том числе самого себя

Фото: Reuters

В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие в кинематографа. Сам режиссер не придавал значения наградам, отказывался посещать кинофестивали и не присутствовал на церемонии вручения «Оскара»
На фото: Годар получает награду за свое творчество от японского принца Хитачи (сзади)

Фото: Kimimasa Mayama KM / CP / Reuters

Всего Жан-Люк Годар снял более 70 фильмов. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля
На фото: режиссер с актрисой Сесиль Кэмп на фестивале в Каннах

Фото: Reuters

Годар был также известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев. В 1976 году он выпустил документальный фильм «Здесь и там», в котором средствами монтажа проводил параллель между угнетением палестинцев и Холокостом

Фото: Christian Hartmann / Reuters

13 сентября 2022 года Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

Фото: Christian Hartmann / File Photo / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №169 от 14.09.2022, стр. 11

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