Рецептам прописали онлайн

Онкологи и гематологи Москвы смогут продлевать рецепты на выписанные пациентам лекарства дистанционно. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Это, подчеркнула она, снизит нагрузку на врачей и облегчит жизнь пациентам. Новые правила отпуска лекарств, дающие право всем медучреждениям страны выписывать электронные рецепты, вступили в силу еще 1 марта. Однако, как отметил президент Общества больных гемофилией Юрий Жулев, граждане все равно вынуждены были посещать больницы для получения на бумажном носителе так называемого электронного рецепта. Он надеется, что московский опыт станет «огромным прорывом» для всех пациентов с хроническими заболеваниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Ракова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Анастасия Ракова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Москве в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) внедрили телемедицинский сервис, позволяющий онкологам и гематологам дистанционно продлить электронные рецепты на лекарства и информировать пациентов о решениях онкоконсилиумов. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что для продления действующего электронного рецепта на ряд онкологических и гематологических препаратов врач будет связываться с пациентом за шесть дней до окончания действия ранее назначенной терапии. Раньше, чтобы продлить рецепт, москвичам приходилось прийти на прием к врачу, добавила вице-мэр.

«Мы продолжаем развивать московский стандарт онкологической помощи,— пояснила она.— Телемедицина хорошо зарекомендовала себя в период пандемии, поэтому мы расширяем области ее применения». Госпожа Ракова подчеркнула, что новый сервис позволит исключить необходимость дополнительных посещений медучреждений, уменьшить число контактов с другими пациентами, а также снизит нагрузку на врачей.

Для получения дистанционной помощи пациентам с онкозаболеваниями можно скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина». С его помощью врач свяжется с пациентом в режиме видеозвонка. Для доступа к сервису потребуются логин и пароль — они придут пациенту в СМС-сообщении. Если же у пациента нет возможности скачать приложение, врач свяжется с ним по контактному телефону.

В начале марта 2022 года представители Общества больных гемофилией обратились к руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну с просьбой организовать телемедицинское консультирование гематологов и дистанционную выписку электронных рецептов. «Значительное число взрослых пациентов, к сожалению, инвалидизированы и имеют существенные затруднения в передвижении в связи с поражением опорно-двигательного аппарата. При этом нам приходится сначала проходить значительные расстояния, чтобы получить рецепт в городском гематологическом центре, а потом идти и получать лекарство в аптеке, хотя этот рецепт виден аптекой и пациентом в рамках информационных систем Москвы, а сама аптека в бумажной версии рецепта не нуждается»,— говорилось в письме президента общества Юрия Жулева.

В департаменте господину Жулеву сообщили, что в этом году будет реализован «комплекс мероприятий» по дальнейшему развитию информационных систем медорганизаций Москвы «в части дистанционного консультирования пациентов с применением телемедицинских технологий, включая возможность выписки рецептов в электронном виде».

Отметим, 1 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ №1093н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности». Согласно этому приказу, отмечает юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, право выписывать электронные рецепты есть у каждого медучреждения. Система, в которой эти рецепты фиксируются, должна быть установлена во всех больницах и аптеках. Однако, по словам господина Ткаченко, новые правила по объективным причинам заработали далеко не повсеместно. «У нас не везде еще действуют электронные больничные листы — давняя инициатива, а приказ о рецептах вступил в силу только в марте. Поэтому будут свои технические нюансы. Кроме того, есть нюансы по наркотическим препаратам, есть условия по предоставлению и получению лекарственных препаратов со стороны не только больного, но и доверенных лиц или патронажной службы. Не все могут принимать и не у всех есть техническая возможность»,— комментирует ситуацию Вадим Ткаченко.

Юрий Жулев добавляет, что из-за несовершенства системы до недавнего времени пациенты вынуждены были посещать медицинские учреждения для получения на бумажном носителе «так называемого электронного рецепта». Господин Жулев надеется, что реализация этих решений в Москве станет «огромным прорывом» для всех пациентов с хроническими заболеваниями — онкопациентов, пациентов с гемофилией и многих других.

Наталья Костарнова