Присяжные оценили скорость налетов и парики

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор десяти членам банды, нападавшей на ювелирные магазины в ряде регионов России, в том числе в Северной столице и Московской области. Присяжные признали всех фигурантов безоговорочно виновными, а суд, учитывая в том числе сумму награбленного в 117 млн руб., назначил им от 8 до 14 лет и 6 месяцев строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В полном составе банду в суде не собрали — двое из трех ее лидеров были осуждены отдельно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В полном составе банду в суде не собрали — двое из трех ее лидеров были осуждены отдельно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Двое из трех лидеров преступной группы Андрей Минин и Геннадий Шентуев были осуждены ранее — оба признали свою вину. Минин отправился, по решению горсуда Петербурга в колонию особого режима на семь лет за бандитизм (ст. 209 УК РФ) и разбои (ст. 162 УК РФ) в 2019 году. Дело Шентуева рассматривал Смоленский областной суд, который приговорил фигуранта к семи годам строгого режима. Третий главарь, Евгений Киселев, получил 14 лет и 6 месяцев строгого режима только в понедельник.

Банда успела отметиться в Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Вологодской областях и Петербурге. Ее участники нападали на ювелирные магазины, проводя детальную подготовку к каждому из налетов. Всего банда провела 14 успешных «операций» в период с 2011 по 2017 год. Отбор проводился столь тщательно, что 46 точек из разведанных 60 были отклонены как представляющие риск. На налет отводилось полторы-две минуты.

Отличительной особенностью преступников являлась «голливудская» маскировка: парики, накладные усы и незаменимые букеты цветов, которые они использовали для отвлечения внимания и сокрытия внутри оружия. Также на «делах» использовались бейсбольные биты. Самое «скромное» нападение произошло в октябре 2011 года, когда четверо фигурантов выручили 3,6 млн руб. (885 ювелирных изделий) в ходе ограбления магазина в Пушкине. Самой же крупной операцией стал налет на магазин «Алмаз холдинг» в Боровичах (Новгородская область) в 2012 году. Тогда разбойникам удалось завладеть имуществом на сумму более 20 млн руб. Всего же стоимость награбленного превысила 117 млн руб.

В ходе судебных заседаний, а именно прений и последних слов, фигуранты пытались отметить, что «они ребята неплохие», цитирует их пресс-служба судов Петербурга. Большинство из них просило от суда оправдания или хотя бы наказания, не связанного с лишением свободы. Однако самый малый срок из приговора от 12 сентября был восемь лет и два месяца в колонии строгого режима. Еще один фигурант получил восемь лет и шесть месяцев, а остальные — от десяти лет.

Вердикт по уголовному делу банды выносили присяжные заседатели. Фигуранты не отрицали фактов нападения на ювелирные магазины, но утверждали, что не знали о наличии оружия у других участников банды. Во время одного из налетов пистолет был утерян, а на нем эксперты нашли следы ДНК, по которым вышли на злоумышленника. «Присяжные (шесть мужчин и две женщины), ответив на 126 вопросов, признали фигурантов полностью виновными, в том числе в бандитизме, в основном не заслуживающими снисхождения. В целом единодушно (только по трем вопросам о снисхождении присяжные разошлись во мнениях)»,— отмечалось в релизе судебной пресс-службы. Прокурор в общей сложности запрашивал 126 лет на всех фигурантов, в том числе 16 лет для Евгения Киселева.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург