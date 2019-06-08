Этапом из «Совы»

Вчера Пресненский райсуд арестовал выходца из Ингушетии Батыра Тумгоева, предполагаемого организатора убийства известного бизнесмена Шабтая Калмановича, которого расстреляли 10 лет назад, и освободил еще одного уроженца Ингушетии Жабраила Костоева. Улик в отношении последнего у следствия оказалось недостаточно. При этом стало известно, что следствие активно интересуется бывшей супругой господина Калмановича Анастасией.

Батыра Тумгоева, как выяснилось вчера, задержали еще 4 июня в сотне километрах от Салехарда, куда он отправился, чтобы навестить родственника в колонию «Полярная сова». Оперативники главного управления угрозыска (ГУУР) МВД надели на Тумгоева наручники, когда он сдал паспорт и написал заявление, ожидая встречи с заключенным.

Этапирование в Москву заняло больше суток: вначале задержанного около двух километров вели до переправы через реку Собь, затем везли на перекладных до Салехарда, оттуда самолетом смогли отправить только в Санкт-Петербург, поскольку рейсов на Москву не было. Почему понадобилась столь сложная операция по задержанию подозреваемого, до сих пор непонятно. Меньше недели назад Тумгоев прилетел в Москву из Дубая, и взять его могли на границе, а еще через пару дней он проходил паспортный контроль в аэропорту, отправляясь в Заполярье.

В суде следователь ГСУ Следственного комитета России сообщил, что Тумгоев подозревается в организации совершенного 10 лет назад убийства генерального менеджера женской сборной России по баскетболу, влиятельного бизнесмена Шабтая Калмановича, при котором был ранен его водитель. С помощью системы «Поток» было установлено, что за Mercedes господина Калмановича несколько дней ездила «Приора» белого цвета. Ее же видели на месте убийства, но так и не нашли. Выяснилось лишь, что машину, которой предположительно воспользовались киллеры, угнали незадолго до нападения. На месте происшествия нашли мобильный телефон с сим-картой, зарегистрированный на юрлицо. Биллинг показал, что этот аппарат перемещался по тому же маршруту, что и подозрительная «Приора». Однако его сим-карта оказалась зарегистрирована на юридическое лицо, а потом продана на рынке без идентификации покупателя.

Тем не менее буквально на днях у оперативников ГУУР появилась информация, что машиной мог пользоваться Али Белхороев, которого, как сообщал “Ъ”, арестовали в четверг, а телефоном — Тумгоев.

Его адвокат Руслан Хасанов заявил в суде, что данное предположение ничем не подтверждено, предложив освободить своего клиента под залог в 3 млн руб. или взять его под домашний арест. «Убегать не собираюсь»,— сказал сам подозреваемый.

Суд, тем не менее, принял сторону следствия, возможно, учтя, что Батыр Тумгоев уже имел проблемы с законом. В 2014 году Тумгоев, работавший тогда коллектором, оказался под следствием за вымогательство у бизнесмена, получившего крупную партию труб, но не расплатившегося за нее. Суд, впрочем, установил, что это был не рэкет, а самоуправство, за которое Тумгоев получил четыре года условно.

Вчера же суд должен был рассмотреть ходатайство об аресте еще одного предполагаемого участника убийства господина Калмановича — Жабраила Костоева. Однако представитель ГСУ СКР сообщил, что Костоев не причастен к совершению преступлений. В связи с этим следователь отозвал ходатайство о его аресте. «Я не против»,— сказал на это Костоев, которого вскоре должны освободить из-под стражи.

По данным “Ъ”, расследование уголовного дела, приостановленное в связи с невозможностью установить убийц господина Калмановича, было возобновлено в феврале 2018 года. Руководство ГСУ СКР, вынося соответствующее постановление, потребовало провести целый ряд следственных действий. Среди них, как следует из самого документа, следствие планировало выяснить обстоятельства развода и раздела имущества господина Калмановича с его бывшей супругой Анастасией, которая проживала тогда за границей. В Литву, где они разводились и делили имущество, в связи с этим предполагалось направить запрос об оказании правовой помощи. Еще один запрос был адресован «компетентным органам» Израиля, которым предлагалось провести «психофизиологическое исследование с использованием полиграфа» в отношении проживающей в этой стране госпожи Калманович. Были исполнены эти поручения или нет, неизвестно — в ГСУ СКР и МВД ход расследования этого дела не комментируют.

Алексей Соковнин, Сергей Машкин