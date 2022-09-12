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«Пушкинского» поищут по всему свету

Участник опаснейшего ОПС заочно арестован

Как стало известно “Ъ”, суд заочно арестовал Рамазана Халирулаева, предполагаемого члена пушкинского оргпреступного сообщества — одной из крупнейших криминальных группировок, действовавших в столичном и других регионах. Следствие полагает, что объявленный в розыск являлся исполнителем целого ряда тяжких преступлений.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Меру пресечения Рамазану Халирулаеву по ходатайству главного следственного управления СКР избрал Пресненский райсуд Москвы. Согласно судебному решению, он объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. А чтобы к поискам подключился Интерпол, потребовалось постановление суда.

В соответствии с ним Халирулаев будет взят под стражу на два месяца как после возможного задержания внутри страны, так и в случае выдачи из-за границы. По некоторым данным, сейчас он находится в ОАЭ. Защитник обсуждать дело своего клиента отказался, сообщив лишь, что обжаловать заочный арест не стал, посчитав это бесполезным.

Рамазан Халирулаев заочно обвиняется ГСУ СКР в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ст. 222, а также ст. 111 УК. Это означает, что, по версии следствия, он являлся активным участником оргпреступного сообщества, незаконно хранил оружие и совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проверяют его и на причастность к убийствам.

Рамазан Халирулаев — один из немногих участников ОПС, кто избежал привлечения к уголовной ответственности. Само сообщество, как установили следствие и суды, было организовано криминальными авторитетами Дмитрием Лесняковым (Лес) и Дмитрием Завьяловым (Дима Большой). Вначале его участники действовали в Подмосковье, но затем распространили свое влияние на Москву, Ростов-на-Дону и ряд других регионов. В них, установило при помощи МВД и ФСБ следствие, «пушкинские» совершали заказные убийства, вымогательства (ст. 163 УК), разбои (ст. 162 УК) и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Дело лидеров ОПС рассматривалось Мособлсудом дважды. Если в первом случае они отделались длительными сроками, то во втором, в прошлом году, Лес и Дима Большой за 33 эпизода тяжких и особо тяжких преступлений по совокупности получили пожизненные наказания. Остальные участники бригады проведут на строгом режиме до двух десятков лет.

Сейчас, как сообщал “Ъ”, в ГСУ СКР заканчивают следственные действия с двумя другими членами бригады — Игорем Кузьменко и Валерием Чабановым, длительное время скрывавшимися от правоохранительных органов. Они завершают ознакомление с материалами дела.

Кузьменко в СКР считают исполнителем нескольких заказных убийств, а владельца ростовского строительного концерна ВАНТ Чабанова, чей сын Андрей, находящийся в розыске, входил в руководство криминальной бригады,— заказчиком преступлений. По некоторым данным, под их началом действовал и заочно арестованный Халирулаев.

Юрий Сенаторов

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