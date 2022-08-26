Бандитам дали почитать

Как стало известно “Ъ”, суд отказал следствию в ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Игоря Кузьменко и Валерия Чабанова — одних из последних участников кровавой подмосковной банды, которой руководили криминальные авторитеты Дмитрий Лесников (Лес) и Дмитрий Завьялов (Дима Большой). Кузьменко СКР считает исполнителем нескольких заказных убийств, а владельца ростовского строительного концерна ВАНТ Чабанова, чей сын Андрей входил в руководство криминальной бригады,— заказчиком преступлений. Игоря Кузьменко разыскивали 17 лет — как выяснилось, он с помощью пластической операции кардинально изменил свою внешность, вдобавок избавившись от отпечатков пальцев.

Пресненский райсуд Москвы рассмотрел в четверг вечером ходатайство регионального главного следственного управления СКР об ограничении 1 октября сроков ознакомления с материалами уголовного дела Валерию Чабанову, Игорю Кузьменко и их защитникам. Следствие рассчитывало, что еще до наступления зимы итоги расследования поступят в прокуратуру Москвы, а если там согласятся с выводами предварительного следствия, то и в суд — для рассмотрения по существу. Поскольку фигуранты свою вину не признают, их дело предполагается слушать с присяжными. Однако в Пресненском суде решили, что ограничение может нарушить право обвиняемых на защиту, дав им возможность досконально изучить материалы.

По данным “Ъ”, Игорь Кузьменко и Валерий Чабанов одни из последних неосужденных участников банды Дмитрия Лесникова (Лес) и Дмитрия Завьялова (Дима Большой), которая базировалась в подмосковном Пушкино. Ее главари летом прошлого года были осуждены Мособлсудом на пожизненные сроки за организацию 32 убийств, покушений и разбоев, а рядовые члены организованного преступного сообщества (ОПС) проведут в заключении внушительные сроки.

Оба фигуранта обвиняются ГСУ СКР в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), убийстве двух и более лиц и покушении на убийства (ст. 105 УК), а также в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). Кроме того, Кузьменко персонально инкриминируются бандитизм (ст. 209 УК) и разбой (ст. 162 УК).

Уроженца Волгодонска Кузьменко следствие считает одним из основных исполнителей убийств в пушкинской бригаде. Задержали его в Ростове-на-Дону два года назад. К этому времени авторитетный бандит уже 17 лет находился в розыске, используя документы на имена Виктора Кузьменко и Владимира Кишко, а также Романа Марчукова. Как выяснилось, находясь на нелегальном положении, Кузьменко, сделав несколько пластических операций, кардинально изменив свою внешность, да к тому же отпустил бороду. Однако, не остановившись на этом, он с помощью хирургов срезал и кожу на пальцах рук, стараясь изменить собственные отпечатки. Впрочем, полностью избавиться от папиллярных узоров не удалось, его в итоге опознали в том числе и по ним.

Интересно, что в Подмосковье будущий киллер попал после того, как сбежал из волгодонского суда, где ему оглашали приговор. Вместе с ним в подмосковное ОПС пришел и его друг Сергей Фреер, который также начал выполнять заказные убийства и был осужден на 23 года колонии. Причем земляки предпочитали убивать не с помощью огнестрельного оружия, а используя железные прутья, чтобы замаскировать нападения под разбой или хулиганство.

Владелец некогда крупного строительного концерна ВАНТ Валерий Чабанов, как считают в СКР, выступал заказчиком нескольких нападений на своих конкурентов.

В основном эти преступления происходили в Сочи, где ростовский семейный холдинг (ВАНТ — аббревиатура из первых букв имен членов семьи Чабановых: Валерия, его жены Надежды и их детей — Андрея и Татьяны) пытался получить участки земли под строительство.

В апреле 2009 года руководство ВАНТ заявило о проблемах компании из-за недостатка финансовых средств. А вскоре после этого против Валерия Чабанова и его жены было возбуждено уголовное дело, связанное с хищением 322 млн руб. у дольщиков. Бизнесмен был объявлен в международный розыск и задержан в 2016 году в Таиланде. Причем при проверке документов Чабанов, как и его подельник Кузьменко, предъявил полицейским поддельный паспорт — на имя некоего Лайоша Идьярто.

Вскоре после экстрадиции владельцу строительного концерна были предъявлены обвинения уже в организации убийств и нападений.

Стоит отметить, что и сын бизнесмена Андрей Чабанов, бывший депутат Ростовской городской думы, находится в международном розыске по делу подмосковной криминальной бригады. Чабанов-младший одноклассник и бизнес-партнер Леса, давние приятели даже совместно владели сочинской строительной фирмой «Фристайл». Также, по версии следствия, Андрей Чабанов являлся одним из руководителей ростовского филиала подмосковной ОПС, который отдавал приказы об устранении своих конкурентов. А после того как полиция начала задерживать участников банды, он сбежал на Украину, где получил новые документы, взяв фамилию своей жены — Зима. По российскому запросу экс-депутат был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Харькове в 2019 году, однако украинские власти его в итоге не стали экстрадировать.

Владислав Трифонов