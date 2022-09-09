Омбудсмена приглашают проверить статью УК о дискредитации военных

Группа адвокатов и муниципальных депутатов просит столичного омбудсмена Татьяну Потяеву добиться проверки в Конституционном суде новой ст. 207.3 УК о «военных фейках». В теории, такой запрос может направить в КС любой районный суд, разбирающий дело о «распространении заведомо ложной информации о действиях армии». Однако столичные суды неизменно отклоняют ходатайства о проверке нового закона. Если на проблему обратит внимание омбудсмен, дело сдвинется, считают авторы обращения. Госпожа Потяева сообщила “Ъ”, что письма пока не получила, но готова вместе с депутатами Мосгордумы начать работу по анализу применения статьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Письмо к московскому омбудсмену (копия имеется в распоряжении “Ъ”) подписали 35 человек: 12 адвокатов, 21 муниципальный депутат, один адвокат-мундеп и один адвокат—депутат Мосгордумы. Они выражают «серьезную обеспокоенность» применением новой ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации»). «Мы с сожалением наблюдаем, что данная статья активно используется для преследования наших коллег — муниципальных депутатов и адвокатов, в частности Алексея Горинова, Дмитрия Талантова, Ильи Яшина (внесен в реестр иноагентов.— “Ъ”) и других,— говорится в письме.— Характер обвинений, суровость наказаний и масштабы применения данной статьи вызывают серьезную тревогу».

Напомним, в марте депутаты Госдумы добавили в УК и КоАП новые статьи «для защиты армии от информационных атак». Юристы и правозащитники критиковали нововведения как нарушающие конституционные права на свободу мнения и слова. В столице возбуждено более двух десятков уголовных дел по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» об армии, указывают авторы письма. Добавим, правозащитная группа «Агора» зафиксировала более 100 таких дел по всей стране. Среди обвиняемых — политики, журналисты, юристы и адвокаты (так, арестован глава адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, защитник журналиста Ивана Сафронова). Наиболее резонансным стало дело муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, которого приговорили к семи годам колонии за публичное выступление с критикой действий российской армии на территории Украины: депутат, в частности, говорил о неуместности проведения на таком фоне муниципального конкурса детского рисунка.

«Положения статьи 207.3 УК РФ сформулированы крайне неопределенно, что может привести к их широкому толкованию и к решительному произволу при их применении,— говорится в письме.— Есть серьезные основания полагать, что данная статья противоречит Конституции России. Очевидно, что Основной закон страны не предусматривает возможность для уголовного наказания за публичное выражение мнения и пацифистские высказывания».

Авторы обращения рассказывают, что защита Алексея Горинова указывала суду на неконституционность нормы 207.3 УК и просила обратиться в КС за разъяснениями по этому поводу. Однако ходатайство было отклонено: суд ответил, что господин Горинов сам может обратиться в КС. «Но граждане могут обратиться в Конституционный суд только после прохождения всех доступных инстанций судопроизводства вплоть до Верховного суда, а это на практике занимает месяцы и годы. Все это время люди могут находиться в СИЗО или уже отбывать наказание,— напоминают авторы обращения.— Судебной системе в Москве известны случаи, когда суды общей юрисдикции не направляли запросы в КC, человек отбывал наказание, а впоследствии примененные нормы признавались неконституционными. Мы считаем подобное необоснованное лишение человека свободы слишком высокой ценой и недопустимым упущением районных судов Москвы и Мосгорсуда».

Муниципальные депутаты и адвокаты просят госпожу Потяеву «направить в Мосгорсуд анализ ст. 207.3 УК и существующей практики ее применения в Москве, включая проблему отказа московскими судами в запросе в КС». Они указывают на еще одно важное обстоятельство — невозможность предсказать, какую статью выберет следствие за одни и те же действия: ст. 207.3 УК РФ или схожую с ней ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).

Авторы заявляют, что письмо направлено ими на официальную почту Татьяны Потяевой в среду. Омбудсмен сообщила “Ъ”, что пока не видела его: «Я знаю об этой статье УК, но анализ практики мною еще не проводился, потому что по этой теме ко мне пока никто не обращался. Как только я увижу письмо, думаю, мы начнем совместную работу с депутатами».

Мария Старикова