Аудиторы медлят с прозрачностью

Введенное с начала сентября обязательное раскрытие широкого объема информации аудиторскими компаниями реализовали далеко не все участниками рынка. Прозрачность позитивна для клиентов, выбирающих качественного аудитора. Но для компаний информация может быть чувствительной, она касается бенефициаров, клиентов и финансовых показателей, увеличивая, в том числе, санкционные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, аудиторские организации не спешат выполнять требования приказа Минфина по расширенному раскрытию информации о своей деятельности. С начала сентября они обязаны раскрывать не только название, адрес, имя руководителя и прочие технические данные, но также доли и имена бенефициаров компаний, количество сотрудников, названия крупнейших клиентов, выручку по разным направлениям. Информация должна обновляться ежегодно или по мере изменений. Между тем из топ-20 аудиторских компаний лишь чуть больше половины раскрыли данные, в то время как на сайте трети организаций информация отсутствует. Некоторые раскрывают информацию частично или по старым правилам совета по аудиторской деятельности.

Участники рынка не спорят, что раскрытие информации на официальном сайте поможет сделать их деятельность прозрачнее для тех, кому аудит реально необходим. Президент аудиторской компании «Пачоли» Светлана Романова говорит, что раскрываемая информация по объему деятельности, количеству ресурсов, числу работников и клиентов может помочь компаниям оценить аудиторскую организацию, способна ли она сделать качественный и полный аудит. В том числе, поясняет она, если компания стабильно и долго работает с крупными клиентами, это может свидетельствовать о высоком качестве ее услуг. Для клиентов, которые выбирают аудитора на конкурсе, раскрытие информации даст возможность сопоставить конкурсную документацию с информацией, представленной на сайте, которая контролируется регулятором, добавляет госпожа Романова.

Раскрывать информацию несложно, поскольку аудиторские компании уже сдают ее в СРО, и это постоянный бизнес-процесс, который не требует серьезных трудозатрат. В то же время требования по расширению прозрачности аудиторского бизнеса противоречат отдельным требованиям и рекомендациям властей по закрытию чувствительной информации со стороны других российских организаций, особенно бенефициаров или клиентов.

Светлана Романова считает, что для аудиторов при раскрытии всей информации создается риск попасть под вторичные санкции США. Однако партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин возражает, что риски в этом случае минимальные, так как большая часть компаний «уже успела подкорректировать корпоративную структуру, чтобы максимально снизить последствия от раскрытия информации». Компании, которые не раскрывают необходимую информацию, исходят из логики, что для большинства клиентов, которым требуется обязательный аудит, это простая формальность, для галочки, и важна лишь цена, полагает управляющий партнер «Докар-консалтинга» Владислав Карастелин.

Наказание за неисполнение требований Минфина может быть серьезным, утверждают юристы. В зависимости от клиентов, которым компания оказывает услуги, Казначейство РФ, ЦБ или СРО будут проводить проверки, в том числе обращать внимание на раскрытие информации на сайте. Если будут выявлены нарушения, компания получит замечание от проверяющего, что снизит ее оценку. Низкая оценка создает риск исключения из СРО, поясняет Светлана Романова. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель добавляет, что в качестве мер ответственности ст. 12 закона «Об аудиторской деятельности» предусматривает возможность аннулирования квалификационного аттестата аудитора в случае систематического нарушения аудитором обязательных требований.

Вместе с тем гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов обращает внимание, что пока раскрытие информации слабо контролируется, а отсутствие реальной практики наказаний «расслабляет компании». По словам гендиректора аудиторской компании «Универс-Аудит» Дмитрия Лимаренко, вопросы вызывает возможность контроля, поскольку непонятно, как Минфин (там на запрос “Ъ” не ответили) будет заниматься мониторингом сайтов около 2 тыс. компаний, когда гораздо проще было бы контролировать аудиторов через СРО, куда они и так сдают эти данные.

Юлия Пославская