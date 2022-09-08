МАГАТЭ вызывает огонь на себя

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал переговоры с Россией и Украиной о создании периметра безопасности вокруг находящейся в зоне боевых действий Запорожской АЭС. Отчет его миссии по итогам визита на атомную электростанцию не удовлетворил ни одну из сторон: Россия раскритиковала доклад за отсутствие призыва к Украине прекратить ее обстрелы; Украину возмутило отсутствие в документе призыва к России вывести с территории АЭС своих военных. Рафаэль Гросси тем не менее надеется договориться и с Москвой, и с Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси (на фото) особенно встревожили воронки от минометных взрывов на крыше одного из хранилищ с отработанным ядерным топливом. По его словам, «такие удары могли бы занести в окружающую среду радиоактивные вещества»

Фото: Lisa Leutner / AP Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси (на фото) особенно встревожили воронки от минометных взрывов на крыше одного из хранилищ с отработанным ядерным топливом. По его словам, «такие удары могли бы занести в окружающую среду радиоактивные вещества»

Фото: Lisa Leutner / AP

О начале консультаций с Украиной и Россией Рафаэль Гросси рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. «Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по ее защите, фактически "санктуаризации" (неприкосновенности.— “Ъ”)»,— объяснил он журналистам суть своей задумки. По словам Рафаэля Гросси, он уже связался с обеими сторонами по этому вопросу и надеется в течение двух недель приступить к обсуждению практических деталей.

Призыв срочно начать переговоры о создании зоны безопасности вокруг АЭС в запорожском Энергодаре содержится в опубликованном во вторник докладе МАГАТЭ. Он был составлен по итогам состоявшегося 1 сентября визита делегации агентства на станцию. Это был первый осмотр Запорожской АЭС международными инспекторами, с тех пор как она в начале марта была занята российскими силами.

В отчете МАГАТЭ сказано, что продолжающиеся обстрелы станции и прилегающей к ней территории могут стать причиной ядерной аварии, последствия которой будут ощутимы и за пределами Украины (см. “Ъ” от 7 сентября).

В интервью La Repubblica Рафаэль Гросси рассказал, что его особенно встревожили воронки от минометных взрывов, которые он увидел на крыше одного из хранилищ с отработанным ядерным топливом. «Нам очень повезло, потому что такие удары могли бы занести в окружающую среду радиоактивные вещества»,— сказал глава МАГАТЭ.

Российские и украинские официальные лица ранее также неоднократно предупреждали, что ситуация вокруг Запорожской АЭС может обернуться ядерной катастрофой. Однако доклад МАГАТЭ не удовлетворил ни одну из сторон. Россия раскритиковала его за отсутствие прямого указания на то, кто именно обстреливает станцию. Ранее российские официальные лица неоднократно обвиняли в этом Украину.

Президент РФ Владимир Путин, в целом довольно высоко оценив работу МАГАТЭ и ее генерального директора, тем не менее предположил, что сотрудники агентства находятся «под давлением» США и европейских стран, поэтому «не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории». «Но это очевидная вещь. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Просто бред собачий»,— заявил он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что Россия с пониманием относится к тому, что МАГАТЭ является международным регулятором, но добавил, что «в нынешней ситуации важно называть вещи своими именами».

Сомнений в том, что инспекторы агентства знают, что Запорожскую АЭС обстреливает украинская сторона, у российских официальных лиц нет. «Конечно же, сотрудники МАГАТЭ, побывав на этой станции — сейчас у них там два человека остались вплоть до ротации где-то в конце сентября,— отлично должны знать, что обстрелы ведут украинцы, но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может»,— сказал в эфире телеканала «Россия 24» постпред РФ при международных организациях в Вене (где расположена штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов.

Рафаэль Гросси, впрочем, настаивает на том, что у агентства нет ни мандата, ни инструментария для определения источника угроз.

«Я не могу принять такие выводы,— сказал он в интервью телеканалу CNN.— У нас нет для этого средств. Нам пришлось бы следить за военной операцией в регионе во всем ее масштабе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромных возможностей». Как уже писал “Ъ”, в докладе МАГАТЭ все данные об обстрелах станции приведены со ссылкой на украинские источники, при этом в документе не утверждается, что за атаками стоит Россия. Выглядит это примерно так: «Как сообщили в Киеве, такого-то числа АЭС была обстреляна столько-то раз, повреждены такие-то здания…».

Украинские власти тоже не вполне удовлетворены докладом МАГАТЭ. С одной стороны, президент Украины Владимир Зеленский, как и Владимир Путин, нашел, за что похвалить агентство: «В докладе говорится о присутствии российской военной техники на территории АЭС, давлении на наших сотрудников там (станцией по-прежнему управляет украинский "Энергоатом", и там работает местный персонал.— “Ъ”) и о том, что Россия "оккупировала" станцию. Это хорошо».

С другой стороны, советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал агентству Reuters, что в докладе отсутствует ключевой элемент. «В нем не описан алгоритм того, что мы должны делать. Сказано, что обе стороны должны вести переговоры, но в нем не указано, что российские войска должны освободить Запорожскую АЭС, не упоминается зона демилитаризации протяженностью 10–15 км и не содержится угрозы конкретных санкций против России»,— отметил он.

Рафаэль Гросси к критике с обеих сторон отнесся спокойно. «Это нормально, таких заявлений стоило ожидать. И возможно, это доказывает, что мы хорошо работаем,— предположил он.— Выступать судьей, судить две противоборствующие стороны не входит в мой мандат. Наоборот, если бы я этим занимался, обнулил бы всю пользу деятельности, которая заключается исключительно в гарантиях безопасности ядерных станций».

По словам Рафаэля Гросси, его обнадежило то, что ни в Москве, ни в Киеве с ходу не отринули его идею по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и согласились обсудить ее.

Пока же стороны принимают собственные меры. Владимир Путин рассказал, что попросил руководителя «Росатома» Алексея Лихачева представить дополнительные предложения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с упором на сохранность хранилища отработанного топлива.

В Госинспекции ядерного регулирования Украины между тем не исключили, что работу станции придется полностью остановить (сейчас функционируют два из шести реакторов). Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей близлежащих населенных пунктов как можно скорее эвакуироваться на подконтрольную украинским властям территорию.

Елена Черненко