Из полицейских не вышло ни похитителей, ни осужденных

Как стало известно “Ъ”, в суде фактически развалилось уголовное дело о похищении предпринимателя с целью вымогательства у него 26 млн руб. Трое полицейских, которым инкриминировалось участие в этом преступлении за взятки от гражданских сообщников, избежали сроков в связи с истечением срока давности.

Процесс над бывшими заместителем начальника полиции по оперативной работе ОВД «Чертаново Северное» Андреем Макаренко, оперуполномоченными отделения уголовного розыска Денисом Фоминым и Дмитрием Трибратом, а также предпринимателем Зауром Ибрагимовым и безработным Магомедом Нальгиевым шел в Чертановском райсуде почти год. Во вторник, прежде чем огласить приговор, судья Юлия Черникова вынесла постановление, согласно которому суд исключил из обвинения подсудимых за отсутствием состава преступления ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки). Но тем не менее она признала бывших сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а господ Ибрагимова и Нальгиева — виновными в самоуправстве (ст. 330 УК РФ), назначив им от двух до трех лет колонии-поселения. При этом судья освободила их от уголовного преследования за истечением срока давности по этим статьям. Была отменена всем и мера пресечения в виде подписки о невыезде, но в качестве возмещения потерпевшему предпринимателю Никите Сафонову морального ущерба она взыскала с подсудимых экс-полицейских в его пользу 50 тыс. руб.— по 16,6 тыс. руб. с каждого.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в декабре 2016 года. Тогда в ГСУ СКР по Москве сообщили, что в спецоперации помимо следователей принимали участие сотрудники ФСБ, Росгвардии и самой полиции. Всего под стражу взяли семерых, двое из которых, правда, пошли по делу свидетелями.

По версии следствия, Магомед Нальгиев и Заур Ибрагимов в ноябре 2016 года вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств своего знакомого предпринимателя Сафонова в сумме более 26 млн руб. Для этого они обратились к сотрудникам полиции, которые за 300 тыс. руб. согласились объявить нужного им мужчину в розыск и задержать. После того как господина Сафонова начали искать, оперативники сами сообщили ему об этом и предложили приехать в отделение для дачи объяснений, что он и сделал. Но как только господин Сафонов вышел из здания, один из оперуполномоченных предупредил об этом сообщников, которые, по версии следствия, должны были взять его в заложники. Впрочем, предприниматель отбился от нападавших и обратился к другим стражам порядка, которые и установили затем подозреваемых в попытке его похищения.

Сейчас, по данным “Ъ”, прокуратура изучает приговор с целью подачи на него апелляционного представления.

Юрий Сенаторов