Министерство туристических бюджетов

Осложнившаяся политическая конъюнктура и череда санкций дорого стоили российскому туристическому рынку, зато укрепили решимость властей заняться его развитием. За полгода не было серьезных попыток пересмотреть бюджеты нацпроекта или программ отрасли, а в рамках последнего Госсовета обнаружилась и готовность к некоторой гибкости. Яркий пример — реплика президента Владимира Путина в ходе Восточного экономического форума о возможном отказе от привычного «принципа взаимности» для облегчения визового режима: «Нужно все эти принципы использовать тогда, когда нам на пользу идет. Если нам что-то мешает, зачем нам такие принципы?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С деньгами пока тоже все в порядке. Суммарный бюджет туристического нацпроекта на этот год — 230,1 млрд руб., из которых 68,1 млрд руб.— средства федерального бюджета. На 2023 год запланированы 231,7 млрд руб. и 57,8 млрд руб. соответственно. К этому добавляются смежные программы грантов и субсидий. Но вот вопрос о том, кто будет распоряжаться средствами, стал поводом для дискуссий.

Ярко внутреннее противостояние обнажилось на полях того же Восточного экономического форума. Началось все с внезапной для многих инициативы губернатора Приморского края Олега Кожемяко о создании министерства туризма, необходимость появления которого он связал с «финансовой и экономической разобщенностью».

Немного прояснилась картина на последовавшем заседании Госсовета, после озвученного предложения о передаче Ростуризму управления госпрограммой развития отрасли. У профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко такой подход понимания не нашел. Он сразу напомнил президенту, что 75% средств идут на строительство инфраструктуры, которое курирует Минстрой и «это решение было принято осознанно».

Владимир Путин к проблеме отнесся философски, предложив правительству решить ее самостоятельно. «Дискуссия очень простая. Кто должен осваивать 10 млрд руб. Либо Минстрой, либо Ростуризм. На самом деле для меня это безразлично»,— заявил он на пленарной сессии форума.

Но миллиарды, выделяемые на развитие отрасли, безразличны, видимо, только президенту. Для участников и регуляторов рынка вопрос того, кто и как разделит средства и сферы влияния в укрепляющем позиции внутреннем туризме – вопрос жизненно важный. Telegram-канал «Майский указ» даже провел опрос, кто должен строить туристические объекты. Лидировал, по версии 25,8 тыс. проголосовавших, министр строительства Ирек Файзуллин, набрав 64% голосов.

Для бизнеса начавшаяся война башен — сигнал неоднозначный. С одной стороны, она неизбежно затормозит реализацию проектов и решение текущих отраслевых проблем. Но с другой — открывает простор для маневра лоббистам.