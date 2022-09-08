Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прогнозы разошлись в сценариях

Мониторинг ВВП

Новый макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает падение российского ВВП в этом году на 7% (месяц назад, в июльском прогнозе, было минус 8,1%). Эти ожидания заметно отличаются от оценки, данной Владимиром Путиным на вчерашнем заседании Восточного экономического форума,— о том, что падение экономики в 2022 году будет незначительным — 2% или чуть больше. Днем ранее там же о спаде на 2,9% (в 2023 году — на 0,9%) говорил министр экономики Максим Решетников. Отметим, что с такими оценками не согласились присутствующие на форуме руководители госбанков — глава «Сбера» Герман Греф сообщил, что все еще ждет падения ВВП на 4,5% в этом и спада в 2023 году, глава ВТБ Андрей Костин сказал о минус 4% и минус 1,5% соответственно.

Максим Решетников полагает, что ВВП перейдет к поквартальному росту уже к концу 2022 года, консенсус-прогноз FocusEconomics видит переход к положительной динамике в измерении «квартал к кварталу с учетом сезонности» в первом квартале 2023 года, после чего темпы прироста будут слабоположительными. На 2023 год консенсус-прогноз, по сравнению с данными месяц назад оценками, заметно снижен, с 2,5% до 3%,— за счет ухудшения динамики потребления и инвестиций.

По прогнозу Минэкономики, уже начиная с 2024 года в базовом сценарии ожидается рост на 2,6% с дальнейшим выходом на 3-процентную траекторию роста, а к 2030 году рост экономики может составить порядка 17% по сравнению с 2021 годом. Консенсус FocusEconomics заметно пессимистичнее и видит к 2026 году рост экономики России на уровне 1,3%, тогда как мир в среднем вернется к желаемым российскими властями 3% роста. Ускориться до таких темпов, судя по словам министра экономики, предполагается за счет строительства инфраструктуры для вывоза сырья в Китай и перевода промышленности в режим «частичного Госплана». Министр на форуме отметил, что есть и другие сценарии, но призвал ориентироваться на базовый. «Есть сценарии, что называется "все страхи мира", но надо понимать, что мы используем эти сценарии и для того, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем те или иные программы или не реализуем их. К этим сценариям надо относиться как к рабочим страшилкам — это аналитические расчеты».

Алексей Шаповалов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...