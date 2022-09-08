Прогнозы разошлись в сценариях

Новый макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает падение российского ВВП в этом году на 7% (месяц назад, в июльском прогнозе, было минус 8,1%). Эти ожидания заметно отличаются от оценки, данной Владимиром Путиным на вчерашнем заседании Восточного экономического форума,— о том, что падение экономики в 2022 году будет незначительным — 2% или чуть больше. Днем ранее там же о спаде на 2,9% (в 2023 году — на 0,9%) говорил министр экономики Максим Решетников. Отметим, что с такими оценками не согласились присутствующие на форуме руководители госбанков — глава «Сбера» Герман Греф сообщил, что все еще ждет падения ВВП на 4,5% в этом и спада в 2023 году, глава ВТБ Андрей Костин сказал о минус 4% и минус 1,5% соответственно.

Максим Решетников полагает, что ВВП перейдет к поквартальному росту уже к концу 2022 года, консенсус-прогноз FocusEconomics видит переход к положительной динамике в измерении «квартал к кварталу с учетом сезонности» в первом квартале 2023 года, после чего темпы прироста будут слабоположительными. На 2023 год консенсус-прогноз, по сравнению с данными месяц назад оценками, заметно снижен, с 2,5% до 3%,— за счет ухудшения динамики потребления и инвестиций.

По прогнозу Минэкономики, уже начиная с 2024 года в базовом сценарии ожидается рост на 2,6% с дальнейшим выходом на 3-процентную траекторию роста, а к 2030 году рост экономики может составить порядка 17% по сравнению с 2021 годом. Консенсус FocusEconomics заметно пессимистичнее и видит к 2026 году рост экономики России на уровне 1,3%, тогда как мир в среднем вернется к желаемым российскими властями 3% роста. Ускориться до таких темпов, судя по словам министра экономики, предполагается за счет строительства инфраструктуры для вывоза сырья в Китай и перевода промышленности в режим «частичного Госплана». Министр на форуме отметил, что есть и другие сценарии, но призвал ориентироваться на базовый. «Есть сценарии, что называется "все страхи мира", но надо понимать, что мы используем эти сценарии и для того, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем те или иные программы или не реализуем их. К этим сценариям надо относиться как к рабочим страшилкам — это аналитические расчеты».

Алексей Шаповалов