Незанимательный гость хуже орка

На стриминге Amazon Prime стартовал сериал «Властелин колец: Кольца власти» — один из самых ожидаемых телевизионных проектов сезона. Права на экранизацию произведений Джона Р. Р. Толкина обошлись студии в $250 млн, а производство пяти сезонов, по предварительным оценкам, должно было стоить около $1 млрд, что уже делает сериал самым дорогим в истории. На первый сезон была потрачена уже почти половина этой суммы, так что, возможно, бюджет еще вырастет. Однако, посмотрев два первых эпизода, Юлия Шагельман засомневалась, что эта овчинка стоит своей изумительно богатой выделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Споры о том, какого цвета должны быть обитатели выдуманного мира, всерьез разделили аудиторию сериала

Фото: Amazon Studios Споры о том, какого цвета должны быть обитатели выдуманного мира, всерьез разделили аудиторию сериала

Фото: Amazon Studios

Подписав договор с наследниками Толкина, Amazon, владелец которого Джефф Безос является давним фанатом писателя и потому был лично заинтересован в проекте, не получил в свое владение ничего, доселе не экранизированного. Студия может использовать только «Хоббита», трилогию «Властелин колец» и «Приложения» к ней, расширяющие и дополняющие ее мир, но, например, «Сильмариллион» и другие произведения в сделку не вошли. Так что шоураннерам Патрику Маккею и Джону Д. Пейну, придумывая свой сериал, действие которого разворачивается за несколько тысяч лет до истории Бильбо и Фродо, пришлось во многом опираться на собственную фантазию. И при этом постараться, чтобы их детище выглядело достойно на фоне не только литературного первоисточника, но и картин Питера Джексона, которые считаются образцовой экранизацией толкиновских произведений. А это непростая задача для людей, за спинами которых имеется пока всего одно сомнительное достижение — участие в написании сценария к фильму «Стартрек: Бесконечность» (2016).

Сложности у «Колец власти» начались, как только в сети появились первые трейлеры. Они вызвали волну недовольства: мол, у Толкина все было не так. Почему эльфы и гномы темнокожие, а у гномьих женщин нет бород?

Объяснения, что Толкин писал свои романы в непросвещенные времена расизма и колониализма и выражал тогдашний консенсус, а так-то обитатели выдуманного мира могут быть любого цвета, никого особо не успокоили, как и обещания, что бороды у гномих обязательно будут. С выходом первых эпизодов страсти разгорелись с новой силой. Несмотря на то что Amazon отчитался о рекордных цифрах просмотра (по данным стриминга, премьера сезона собрала 25 млн зрителей в 240 странах — для сравнения, первую серию «Дома драконов» на НВО посмотрело «всего» 10 млн), реакция зрителей далека от восторженной. На сервисе IMDB ему наставили столько низких оценок, что в конце концов такая возможность для пользователей была заморожена, а потом так же поступил и критический агрегатор Rotten Tomatoes. На момент приостановки зрительский рейтинг сериала там составил всего 39% «свежести», в то время как профессиональные критики дают ему 85%. Самые частые претензии — опять же цвет кожи персонажей и пресловутые бороды женщин-гномов, точнее их отсутствие.

Одним из тех, кому не понравились «Кольца власти», стал Илон Маск, который осудил сериал за то, что почти все мужчины в нем «трусы или придурки» и только Галадриэль смелая, умная и милая.

Если первая часть этого замечания не вполне справедлива, то со второй трудно спорить. Смелость и благородство присущи эльфийке Галадриэль (Морвет Кларк), которая здесь одна из главных героинь, в такой высокой концентрации, что это уже скорее раздражает, нежели восхищает. Правда, милой ее как раз не назовешь — за две серии она успевает переругаться буквально с каждым встречным, включая своего старого друга Элронда (Роберт Арамайо), царедворца короля эльфов Гил-Галада (Бенджамин Уокер). Но неуживчивый характер объясняется тем, что Галадриэль одержима высокой целью: найти злодея Саурона и отомстить ему за смерть своего брата (предыстория этой миссии коротко излагается ее же закадровым голосом в прологе).

Помимо эльфов, в сериале есть люди — они живут на юге Средиземья, и, кажется, им угрожает нашествие орков. Но основное внимание зрителей в этой сюжетной линии должно сосредоточиться на невозможной любви между целительницей Бронвен (Назанин Бониади) и эльфийским воином Арондиром (Исмаэль Крус Кордова), которую осуждают и ее, и его соплеменники. А еще есть мохноноги — это такие протохоббиты — со своей собственной сильной и независимой героиней Нори (Маркелла Кавена), которая находит в поле загадочного великана, упавшего с неба (Дэниел Вейман). И конечно, гномы и их прискорбно безбородые женщины: с ними Элронд хочет заключить союз, но каждая из сторон что-то скрывает.

Увы, переговоры Элронда и гномьего принца Дурина (Овайн Артур) — единственный момент, когда сериал немного оживает. Конечно, визуальная часть великолепна: пейзажи захватывают дух, а тщательность проработки костюмов и прочих деталей доказывает, что миллионы на производство потрачены не зря.

Однако оба первых эпизода, по сути, потрачены на представление персонажей, среди которых нет ни одного достаточно харизматичного.

При этом диалоги переполняет пафос, а юмора исчезающе мало — Средиземье в опасности, какие уж тут шутки. Но ведь успех любого сериала зависит не от красоты картинки, а от того, насколько зрители готовы каждую неделю впускать в свои дома людей с экрана и следить за их приключениями. Из героев «Колец власти» гости пока выходят не слишком занимательные.