4,265 триллиона рублей составили сборы Федеральной таможенной службы в бюджет в январе—августе 2022 года. Годом ранее эта сумма составляла 4,143 трлн руб. (рост на 3%). Поступления отдельно за август служба не раскрывает, но их размер можно определить через разницу сборов за восемь и семь месяцев — 393 млрд руб., что сразу на треть меньше результата августа 2021 года. Замглавы ФТС Владимир Ивин вчера сообщил, что объемы торговли с западными странами с начала военной операции упали на 26%: 24% составило падение по экспорту, более 30% — по импорту. Лидерами падения оборота, по его словам, являются Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Франция и Финляндия.