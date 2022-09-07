Кандидаты в наблюдатели сдались

Во вторник, 6 сентября, Общественная палата (ОП) РФ завершила прием заявок в региональные составы общественных наблюдательных комиссий (ОНК), контролирующих соблюдение прав граждан в местах лишения свободы. Ротации ожидают комиссии в 43 субъектах — таким образом, предстоящее обновление станет одним из самых массовых за последние годы. Действующие члены ОНК и соискатели, впервые подавшие заявки, опасаются, что в новые составы комиссий войдут преимущественно лояльные власти люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уже к концу августа в ОП РФ поступило более 40 заявок от желающих войти в ОНК Москвы (сегодня там 39 человек). Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге, рассказал “Ъ” зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. На момент беседы прием заявок еще был открыт, и господин Холодов затруднился назвать общее количество соискателей. Он отметил, что предстоящая ротация — одна из самых масштабных за последние годы и должна пройти в 43 регионах: «До 26 сентября юристы, наша комиссия и совет палаты должны будут сформировать новые составы ОНК. Мы готовы увеличить составы комиссий в регионах, если там будет много классных кандидатов». Сегодня, по данным ОП РФ, в 85 регионах работает более 1,5 тыс. членов ОНК. Таким образом, заменить или переизбрать в конце сентября предстоит по меньшей мере 600 человек. Добавим, правозащитники не могут состоять в ОНК более трех сроков подряд. Александр Холодов, возглавляющий наблюдательную комиссию в Петербурге, указывает, что это как раз его случай: «Поэтому нашей ОНК предстоит не только ротация, но и выборы нового председателя. В Саранске и Брянске такая же ситуация».

Напомним, общественные наблюдательные комиссии созданы в 2008 году для «контроля соблюдения прав заключенных в местах принудительного содержания». В зависимости от региона в состав ОНК входит от 5 до 40 человек, чья работа не оплачивается. Самостоятельно заявить свою кандидатуру в ОНК нельзя, человека могут только выдвинуть — любые общественные объединения (зарегистрированные и действующие не менее пяти лет), кроме политических партий, религиозных конфессий и НКО из реестров иноагентов. Соискатель должен предоставить в ОП устав организации, подтверждение об отсутствии статуса иноагента, паспорт и трудовую книжку. Большое значение имеют рекомендации региональных омбудсменов и отделений ОП РФ в субъектах (хотя иметь их не обязательно). Утверждает кандидатов тоже ОП РФ; список соискателей не публикуется.

Исполнительный директор Московской Хельсинкской группы (МХГ) Светлана Астраханцева в понедельник объявила о своем выдвижении в ОНК Москвы вместе с правозащитницей Зоей Световой. По словам госпожи Астраханцевой, в последних трех созывах ОП систематически отклоняла кандидатов МХГ. «Кандидат от МХГ — Евгений Еникеев, известный и очень активный член ОНК Москвы созыва 2016–2018 годов, получил нулевой балл от 13 членов совета ОП из 15 голосовавших»,— привела она пример. По мнению Светланы Астраханцевой, это может говорить в том числе о желании «максимально зачистить и отлакировать составы ОНК, чтобы не поднимали шум и не будоражили общественное мнение». Она указывает на невозможность узнать критерии, которыми руководствуются члены ОП РФ, проставляя нулевой балл человеку, «имеющему большой опыт правозащитной работы, в том числе в качестве члена ОНК», и одновременно отдавая максимальный балл «условному Петрову, пару лет назад уволившемуся с поста начальника какого-нибудь следственного изолятора и выдвинутому условным обществом ветеранов ФСИН».

В результате такого многолетнего «отрицательного» отбора в составах ОНК прочно обосновались бывшие сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД, считает госпожа Астраханцева. На старте кампании по приему заявок, напомним, один из источников “Ъ” в ОНК Москвы указывал, что в этом году ОП РФ «будет тщательно отсеивать» бывших сотрудников ФСИН. Он пояснял, что «их присутствие в ряде случаев может дискредитировать работу ОНК». Руководитель правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков в беседе с “Ъ” тогда подчеркивал очевидность «интереса силовых структур к работе ОНК».

Светлана Астраханцева напоминает, что в 2021 году МХГ и Зоя Светова лично начали судиться с ОП РФ из-за «непрозрачности процедуры отбора» в ОНК. «Суд принял сторону палаты, указав, что процедура отбора прошла в соответствии с законом, хотя мы не оспаривали ее законность, а именно ее непрозрачность,— пояснила “Ъ” госпожа Астраханцева.— В апелляции решение устояло, и сейчас мы ожидаем рассмотрения кассационной жалобы».

Представителям МХГ действительно отказывали, согласен господин Холодов. Он приводит другой пример: «Зоя Светова подавала заявку на освободившееся место Марины Литвинович (в 2021 году лишена мандата ОНК Москвы после "неоднократного нарушения кодекса этики ОНК", оспаривает это решение в суде.— “Ъ”) но тогда были более достойные кандидаты с рекомендациями, вот и все».

Прохождение в состав ОНК зависит от ангажированности кандидата, считает один из собеседников “Ъ” в комиссии Москвы. «Нужные люди пройдут в любом случае,— говорит собеседник редакции.— А если даже идеальный пакет документов подаст человек ненужный, ему пройти не дадут. Почему одни набирают больше баллов, а другие меньше — все еще неясно». Он полагает, что после ротации в составе ОНК Москвы «радикально ничего не изменится»: «Наберут балласт и 10–15 реально работающих. Остальные будут обеспечивать нужные результаты голосования на собраниях — по выборам председателя, ответcтвенного секретаря или голосования по лишению мандатов».

Мария Старикова