Эмитенты не ушли в отпуска

Сезон отпусков и снижение деловой активности слабо отразились на российском долговом рынке. Компании и банки активно выпускали облигации, собрав рекордную для этого сумму почти 460 млрд руб., прошли знаковые размещения в юанях «Русала» и «Полюса», а также замещающих евробондов ПИК и Совкомбанка. Такие выпуски могут стать новым фактором роста российского рынка, а их общий объем к концу следующего года — вырасти вдвое, до $30 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на пик отпускного сезона и низкую деловую активность, в августе корпоративные заемщики привлекли рекордный в этом году объем средств на рынке долгового капитала. По оценке агентства Cbonds, было проведено 66 размещений на общую сумму почти 460 млрд руб. Это максимальный результат с декабря 2021 года и почти в полтора раза выше объема размещений в августе прошлого года.

Рост активности эмитентов в последний месяц лета в этом году произошел из-за почти полного закрытия рынка в весенние месяцы, когда сформировался навес предложения. «Благодаря политике Банка России по снижению ключевой ставки и наличию свободной ликвидности эмитенты могут рассчитывать на успешное размещение своих облигаций по приемлемым для них ставкам»,— отмечает руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов.

Высокий спрос со стороны инвесторов — следствие избытка рублевой ликвидности на рынке и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, подчеркивает и директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин.

При этом в августе прошли технические размещения ряда знаковых выпусков. «Русал» и «Полюс» разместили на бирже три выпуска облигаций в юанях на общую сумму 8,6 млрд CNY (почти 77 млрд руб.). «Инвесторы стремятся диверсифицировать свои вложения за счет валют дружественных стран, притом что в моменте наблюдается явный дефицит инструментов для инвестирования в юанях. Это позволило "Русалу" и "Полюсу" разместить облигации с многократной переподпиской и минимальной премией по доходности к суверенной кривой КНР»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

«Облигации в юанях пользуются хорошим спросом среди российских инвесторов из-за отсутствия альтернативы для размещения юаней на рынке на длительный срок, потенциал роста в этом сегменте сохраняется»,— отмечает господин Винтин.

Знаковыми стали и первые размещения облигаций, замещающих заблокированные в Euroclear еврооблигации. «ПИК-Корпорация» разместила ценные бумаги на $395 млн (почти 24 млрд руб.). Их оплата осуществлялась евробондами либо денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. 8 августа Совкомбанк начал выпуск замещающих субординированных облигаций объемом $600 млн по закрытой подписке. По словам господина Грицкевича, на текущий момент размещение не завершено.

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В ближайшие месяцы именно валютные облигации могут стать драйвером рынка. По мнению Дениса Леонова, этому будет способствовать дальнейшая дедолларизация, проводимая в РФ. «На текущий момент размещения в юане как эмитентами, так и многими инвесторами воспринимаются как новая форма еврооблигаций, поэтому данный инструмент в долгосрочной перспективе будет постепенно занимать ту долю, которую ранее занимали евробонды»,— отмечает господин Леонов. Подстегнуть развитие рынка облигаций в юанях может размещение таких бумаг Минфином, что станет для рынка базовым ориентиром.

Впрочем, пока проходят расчеты в долларах и евро, можно ожидать и локальных размещений в этих валютах, как замещающих, так и новых пусков. В частности, как считает Дмитрий Грицкевич, с локальными валютными бумагами на рынок могут выйти экспортеры. На текущий момент объем рынка локальных валютных облигаций составляет около $15 млрд, тогда как объем рынка корпоративных евробондов — около $90 млрд. До конца следующего года, полагает господин Грицкевич, его объем может удвоиться и составить до $30 млрд.

Виталий Гайдаев