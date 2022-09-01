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Коммерсантъ FM
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Республиканцы отдали Аляску

Довыборы в северном штате внесли дополнительную интригу перед выборами в Конгресс

Республиканка Сара Пэйлин, бывший губернатор Аляски, проиграла довыборы в Палату представителей Конгресса США демократке Мэри Пелтоле, что впервые за 49 лет привело к смене партийной окраски избирательного округа. Хотя у республиканцев, включая госпожу Пэйлин, уже 8 ноября будет возможность вернуть себе кресло в нижней палате Конгресса, случившееся стало очередным сигналом, что о легкой победе над оппонентами, которую все лето сулили им прогнозы, речи сейчас не идет. По последним данным, шансы на победу республиканцев по-прежнему оцениваются несколько выше, но «красной волны» (цвет Республиканской партии), судя по всему, не предвидится.

Мэри Пелтола

Мэри Пелтола

Фото: Mark Thiessen / AP

Мэри Пелтола

Фото: Mark Thiessen / AP

Промежуточные выборы в Конгресс, неофициально считающиеся референдумом по одобрению деятельности президента и его администрации, в большинстве случаев выигрывает оппозиционная партия. Голосование 8 ноября 2022 года не должно было стать исключением. Рекордная инфляция, проблемы в экономике, непрекращающийся миграционный кризис, разгул преступности — все это еще недавно благоприятствовало республиканцам настолько, что многие предрекали им не только победу, но и полноценную «красную волну». Однако последние события, начиная с консервативного решения Верховного суда, разрешающего штатам запрещать аборты, и заканчивая скандалами вокруг экс-президента Дональда Трампа, серьезно скорректировали общую картину.

Одним из индикаторов того, что Республиканской партии не стоит считать завоевание большинства в Конгрессе делом решенным, стали довыборы (или, как называют их в США, «специальные выборы») по единому округу Аляски.

Единственное место от самого северного штата в Палате представителей на протяжении 49 лет уверенно удерживалось республиканцами, а точнее Доном Янгом, с 1973 года стабильно переизбиравшимся каждые два года. За столь мощное влияние и устойчивое положение в штате его даже прозвали «третьим сенатором от Аляски» (в Сенате США каждому штату полагается два мандата). Однако 18 марта старейший член Палаты представителей в возрасте 88 лет неожиданно умер на борту самолета.

Воспользоваться таким шансом для перезапуска политической карьеры решила экс-губернатор Аляски и кандидат в вице-президенты в паре с покойным Джоном Маккейном Сара Пэйлин. И хотя она давно пребывала в глубоком республиканском запасе, покинув пост губернатора еще в 2009 году, довыборы в «ярко-красном» штате показались ей хорошей возможностью вернуться в большую политику. Одиозную республиканку, известную, например, как сторонницу преподавания в школах на уроках эволюции креационизма (религиозно-философской концепции о сотворении Творцом всего органического, включая людей, Землю и вселенную), а также проведения специальных уроков по обращению с оружием, поддержал Дональд Трамп.

Однако это ей не помогло — госпожа Пэйлин проиграла мандат Мэри Пелтоле, которая не только станет первым демократом от Аляски в нижней палате почти за 50 лет, но и первым представителем индейцев штата в Конгрессе. Правда, она будет заседать на Капитолийском холме недолго, лишь до конца работы Конгресса нынешнего созыва.

8 ноября Мэри Пелтола и Сара Пэйлин, а также другой республиканец Ник Бегич вновь поспорят за округ — уже на полный срок. Однако такое, пусть и временное, поражение — тревожный знак для Республиканской партии.

Добавила вдохновения демократам и победа их кандидата Пэта Райана в «колеблющемся» 19-м округе Нью-Йорка, также на довыборах в Палату представителей.

Джо Байден, прощая долги студентам, рискует поддержкой других избирателей

Локальные поражения и скандалы вокруг республиканцев тут же вызвали реакцию в СМИ, симпатизирующих демократам. Как провозгласил CNN, предстоящее голосование «было референдумом, а теперь это выбор». И действительно, как показал недавний опрос CBS News, предпочтения избирателей по-прежнему на стороне республиканцев, однако наметившаяся динамика не в их пользу. Если раньше им прочили завоевание не менее 230–240 мест в Палате представителей из 435 при необходимом большинстве в 218 мандатов, то сейчас прогноз сократился до 226 кресел. Это говорит о том, что «перспективы демократов не такие уж и плохие», отмечает издание Politico.

CBS News объясняет сдвиги в кампании фокусировкой внимания населения на проблеме абортов, снижением цен на топливо и «фактором Дональда Трампа», обыски в имении которого хотя и сплотили республиканский электорат, однако насторожили колеблющихся избирателей, определяющих исход гонок в штатах, не имеющих строгого партийного окраса.

Ситуация с выборами в Сенат, который обновляется на треть каждые два года, для республиканцев складывается еще тревожнее.

Во-первых, прогнозы по верхней палате не сулили им такого мощного преимущества, как в случае с нижней, а значит, и растрачивать его они себе позволить не могут. Во-вторых, выборы сенаторов традиционно гораздо более персонифицированные. Каждый член Сената избирается на шесть лет, а за тем, что кандидат говорит и поддерживает, следят гораздо пристальнее.

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Между тем решение Верховного суда по абортам, казалось бы, принятое на ура республиканцами, стало для них настоящей головной болью в преддверии выборов. Часть представителей партии даже робко попытались дистанцироваться от прежней поддержки решения консервативных судей. Например, кандидат в Сенат от Аризоны Блейк Мастерс недавно удалил со своего сайта многочисленные публикации, в которых он жестко выступал против абортов и называл еще не рожденных младенцев «человеческими существами». Ряд других кандидатов от республиканцев как в Сенат, так и в Палату представителей и даже в губернаторы также начали смягчать свою позицию. Если раньше многие показывали себя принципиальными «сторонниками жизни», то теперь заговорили о необходимости «исключений» в таком деликатном деле, например в случаях насилия или угрозы жизни матери.

Хуже для республиканцев то, что споры об абортах могут мобилизовать молодежный электорат, традиционно не проявляющий большого интереса к промежуточным выборам.

Как сообщило Politico со ссылкой на опрос либеральной организации NextGen America, решение об абортах заставило 47% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет заявить о «сильной мотивации» проголосовать 8 ноября. До этого лишь 38% намеревались точно пойти на избирательные участки. Исследование проводилось в Аризоне, Северной Каролине, Неваде, Мичигане, Нью-Гемпшире, Пенсильвании и Висконсине. Во всех этих штатах пройдут выборы либо губернаторов, либо сенаторов, и исход голосования отнюдь не предрешен. При этом две трети опрошенных признались, что решение Верховного суда заставило их «больше беспокоиться о том, что произойдет в ноябре». Не добавляет очков республиканцам и то, что 57% женщин этого возраста — сторонниц партии — высказались против запрета абортов. Это не говорит о том, что они пойдут голосовать за демократов, однако не замечать урон, нанесенный консерваторам решением консервативного Верховного суда, уже невозможно.

Обнадеживающую картину для демократов рисуют и последние общенациональные опросы. Три из четырех последних исследований от Economist/YouGov, Quinnipiac и Politico/Morning Consult показали, что за Демпартию готовы проголосовать 46–47% избирателей, за республиканцев — 38–43%. Лишь опрос Trafalgar Group продемонстрировал противоположную картину. В любом случае последние события и статистика говорят о том, что кампания в США далека от развязки, а разгромное поражение правящей партии отнюдь не предрешено.

Алексей Забродин

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