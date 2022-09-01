Обновление через обнуление

Казахстан, испытавший в начале 2022 года мощнейшие потрясения, к концу года вышел на радикальное политическое переустройство. О нем в послании к народу объявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он предложил избирать главу государства на семь лет и только на один срок. Ради этого господин Токаев идет на досрочные президентские выборы. Они пройдут осенью, а затем будут переизбраны республиканский и региональные парламенты. По словам президента, это делается ради перезагрузки и обновления страны. Но в первую очередь укрепится его власть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев приоткрыл завесу секретности над своими планами на будущее и объявил досрочные выборы президента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев приоткрыл завесу секретности над своими планами на будущее и объявил досрочные выборы президента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Начало с конца

Громкие новости от Касым-Жомарта Токаева прозвучали в его «Послании народу Казахстана», с которым президент выступил 1 сентября. Длинная речь изобиловала планами улучшить в республике буквально все: перезапустить экономику в целом, обновить инфраструктуру, поощрять частную инициативу в бизнесе, перестроить налоговую и таможенную системы, реформировать судебную систему, улучшить ситуацию в медицине, образовании. Вырастет размер минимальной зарплаты и пенсии, детям до достижения ими 18 лет будут на спецсчета отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда — без права досрочного снятия.

Подобные обещания политики обычно раздают перед выборами. И Касым-Жомарт Токаев, отработавший главой государства три года из положенных пяти, запустил внеочередную президентскую избирательную кампанию.

В заключительной части послания, перед тем как сообщить согражданам, что «светлое будущее священной Родины» находится в их руках, господин Токаев объявил: уже в этом году в стране пройдут досрочные президентские выборы, а к лету 2023 года будет сформирована новая вертикаль власти: президент— правительство—парламент.

«Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий»,— заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он предложил ограничить мандат президента одним сроком, но увеличить его до семи лет без права переизбрания.

«С одной стороны, семь лет — это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой — ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития»,— пояснил казахстанский лидер.

Однократное президентство, уверен он, «значительно снизит риски монополизации власти». Ограничение полномочий президента одним сроком Касым-Жомарт Токаев намерен инициировать после выборов. Таким образом, и это обещание автоматически стало предвыборным.

Переизбранием президента обновление не ограничится. Господин Токаев предложил в первой половине следующего года провести досрочные выборы в мажилис (республиканский парламент) и маслихаты (региональные парламенты) всех уровней. По его словам, избранные по старым лекалам представительные органы власти должны обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл.

Мажилис и маслихаты в их нынешнем виде были сформированы в результате выборов в январе 2021 года — до того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был отодвинут от всех рычагов влияния на принятие решений в стране. Господина Назарбаева и его многочисленную родню энергично лишили аппаратного веса и влияния меньше чем за год. Процесс этот запустили трагические события в начале этого года, в результате которых по всей стране погибли более 200 человек, тысячи были ранены, а крупнейший город республики Алматы стал эпицентром настоящих боевых действий.

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Алматы Фото: Reuters Бронетранспортер возле городской администрации Алматы Фото: Reuters Полицейские баррикады рядом с городской администрацией в Алматы Фото: Reuters Горящее здание городской администрации Алматы Фото: EyePress / AFP Митингующие в Алматы несут шины Фото: Anadolu Agency / Getty Images Сожженный в ходе протестов в Алматы транспорт Фото: Anadolu Agency / Getty Images Горящее здание администрации Алматы Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Коридор здания администрации Алматы, которое было захвачено митингующими Фото: Reuters / Stringer Разбитые витрины в здании администрации Алматы Фото: Reuters / Stringer Протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву Фото: Казахское телеграфное агентство Горящая полицейская машина. Алматы Фото: Pavel Mikheyev / Reuters Казахстанские военные на площади в Алматы, где проходят акции протеста Фото: Reuters / Mariya Gordeyeva Мужчина фотографирует сожженный в ходе протестов в Алматы автомобиль Фото: Reuters / Pavel Mikheyev Сожженный в ходе протестов в Алматы грузовик Фото: Reuters / Pavel Mikheyev Столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов в Алматы Фото: Reuters Тело погибшего и задержанные люди на улице Алматы, где проходят массовые протесты Фото: Reuters Казахстанские военнослужащие стоят на контрольно-пропускном пункте в Алматы Фото: Reuters / Mariya Gordeyeva Люди на улице Алматы возле банкомата Фото: Reuters / Pavel Mikheyev Протестующие разговаривают друг с другом, собираясь в поддержку казахстанской оппозиции и против ввода войск Киргизии в Казахстан Фото: Vladimir Voronin / AP Фото: Reuters / Stringer Фото: Reuters / Stringer Фото: Reuters / Stringer Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

Об этом Касым-Жомарт Токаев тоже вспомнил: «Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти».

Страну на скаку восстановит

Президент Казахстана, объявив о политической реформе, в результате которой его первый президентский срок сократится, чтобы в итоге продлить его пребывание у власти, объяснил это необходимостью масштабных реформ. «Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде "гражданин— бизнес—государство"»,— заявил господин Токаев.

Эксперты, между тем, указывают и на другие мотивы. «После того, что случилось в январе, и после зачистки наследия Назарбаева стоит задача легитимации себя. Надо отстроиться от имиджа преемника елбасы (в переводе с казахского — национальный лидер, прежний титул Нурсултана Назарбаева.— “Ъ”), который выиграл выборы только потому, что на него показал первый. И еще отстроиться от того, что он удержался на российских штыках (в январе в Казахстан вводился контингент ОДКБ.— “Ъ”)»,— сказал “Ъ” старший исследователь Фонда Карнеги Александр Габуев.

О легитимности и дистанцировании от прежней, «назарбаевской» модели государства, говорит в беседе с “Ъ” и депутат мажилиса Айдос Сарым: «Есть большое желание перевернуть страницу. Есть много обывательских разговоров на тему, когда же начнется новый Казахстан? В этом смысле это попытка завершить эти разговоры. Не зря президент и о мандате доверия сказал, который необходимо обновить, чтобы завершить эти реформы и сделать их необратимыми».

Господин Сарым отмечает, что июньский конституционный референдум, на котором одобрили инициированные Касым-Жомартом Токаевым изменения, «дал президенту очень большой запас прочности и уверенности в себе». «Но одно дело референдум, а другое — личный мандат, личная уверенность. Когда одна история легитимности закрыта, а вторая еще нет, власти надо это как-то преодолеть. Если, скажем, завтра пройдут нормальные выборы и президент на них побеждает, есть возможность говорить, что по крайней мере один институт обладает полноценной легитимностью»,— отметил депутат.

Внезапное объявление досрочных выборов дает действующему президенту важные технологические и стратегические преимущества. По сути, он переизбирается до того, как начнутся реформы, в том числе непопулярные.

Власть получит для их реализации время, которого у нее не было бы при обычном электоральном цикле: плановые президентские выборы следовало проводить в 2024 году, это бы сужало пространство для маневра и давало бы недовольным из числа тех, кто после чисток госинститутов и госкомпаний оказался за бортом, возможность подготовиться к избирательной борьбе.

Политолог Досым Сатпаев считает, что к 2024 году популярность президента могла существенно снизиться. Июньский референдум, уверен он, был своего рода замером общественных настроений и показал уровень поддержки власти. «По итогам референдума решили провести президентские выборы»,— сказал эксперт “Ъ”.

Досым Сатпаев уверен, что нынешняя осень и следующий год в экономическом плане будут сложным периодом: «И они (власти.— “Ъ”) решили, что лучше выборы провести до роста напряжения, поскольку просчитали, что рейтинги к 2024 году могут сильно упасть по социально-экономическим причинам. Еще одна причина — опасение того, что к плановым выборам могут подготовиться сторонники Назарбаева или сторонники членов его семьи, которые попытаются взять реванш или использовать выборы для дестабилизации. Досрочные выборы — попытка всех поставить перед фактом. Никто не успеет подготовится к президентским и к парламентским выборам».

Политолог Данияр Ашимбаев добавляет: «Никто не мог весной спрогнозировать, как будет развиваться международная ситуация. Все считали, что ситуация на Украине разрулится за два-три месяца. Сейчас понятно, что это надолго». Кроме того, отмечает господин Ашимбаев, есть внутренние проблемы, с которыми правительство не справляется и брать ответственность на себя не хочет. «В результате непопулярные решения готов принимать только президент. Он понимает, что экономику никто не вытянет, она работает на его личных пинках, внешняя картина ухудшается и будет ухудшаться дальше, а это значит, что выборы 2024 года будут проходить в совершенно другой ситуации. Проблемы есть практически во всех сферах. Учитывая и внутренние, и внешние обстоятельства, Токаев решил пойти на выборы сейчас, пока риски практически минимальны»,— прокомментировал “Ъ” конъюнктуру Данияр Ашимбаев.

Александр Константинов, Нур-Султан; Владимир Соловьев