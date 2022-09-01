У Арсена Захаряна не срослось с Лондоном

Особенности политической ситуации, возможно, стали одной из причин, сорвавшей трансфер, который мог стать самым заметным в отечественном футболе за последние годы. 19-летний динамовец Арсен Захарян все-таки остался в московском клубе, несмотря на активные попытки приобрести его со стороны лондонского «Челси». Различные источники считают, что переходу помешали в том числе экономические санкции, примененные в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главному молодому таланту отечественного футбола Арсену Захаряну пока придется играть не в Английской, а в Российской премьер-лиге

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главному молодому таланту отечественного футбола Арсену Захаряну пока придется играть не в Английской, а в Российской премьер-лиге

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В четверг «Динамо» выпустило официальное заявление, посвященное одной из самых актуальных для российского футбола тем последних дней. В нем говорится, что полузащитник Арсен Захарян «продолжит выступать» в московском клубе.

Заявление появилось за несколько часов до закрытия во всех ведущих европейских лигах, включая Английскую премьер-лигу, очередного летнего трансферного окна. И кейс Арсена Захаряна мог стать для России его безусловным хитом. В конце прошлой недели целый ряд источников, как российских, так и зарубежных, сообщили о том, что Захаряна готов в ближайшие дни приобрести лондонский «Челси», который провел очень активную трансферную кампанию после смены владельца, расставшегося с клубом под давлением британских властей Романа Абрамовича, на консорциум во главе с американским предпринимателем Тоддом Бели. В ее рамках он потратил на новичков почти €300 млн. При этом несколько британских медиаресурсов, включая The Times, утверждали, что 19-летний атакующий полузащитник Захарян, который проводит в «Динамо» третий сезон, забив в 54 официальных матчах за него 13 голов, был недавно признан Российским футбольным союзом лучшим молодым игроком страны и уже успел дебютировать в национальной сборной, входит в число приоритетных с точки зрения тренера лондонцев Томаса Тухеля вариантов для усиления проводящей довольно масштабную перестройку и не слишком удачно стартовавшей в чемпионате Англии команды. А обсуждая цену на Арсена Захаряна, они были солидарны с тем, что речь идет о €15 млн. Считается, что эта сумма фигурирует в качестве отступных в контракте Захаряна с «Динамо», она совпадает с оценкой футболиста по версии Transfermarkt.

Арсен Захарян мог совершить что-то вроде прорыва по меркам Российской премьер-лиги.

В данный момент несколько отечественных футболистов выступают в сильных зарубежных лигах, но в безусловный топ-клуб вроде выигравшего в 2021 году Лигу чемпионов «Челси» они не попадали очень-очень давно, с тех пор как девять лет назад из английского «Арсенала» в «Зенит» вернулся Андрей Аршавин.

Однако переход так и не состоялся. Комментируя этот факт, «Динамо» подтвердило, что между ним и «Челси» «шли предметные переговоры», в которых динамовцы занимали «конструктивную позицию». «Однако по ряду независящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным»,— констатировал клуб.

Что, скорее всего, имеется в виду под «техническими причинами», понять несложно. В начале этой недели некоторые британские издания, такие как Evening Standard и The Sun, рассказывали, что желание «Челси» прибрести Арсена Захаряна натолкнулось на необходимость считаться с британскими «экономическими санкциями», введенными в отношении России на фоне ее военной спецоперации на Украине. Они осложнили осуществление трансфера.

В итоге ради укрепления атаки «Челси» купил в четверг вместо Захаряна за €14 млн ветерана из «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга, а «Динамо» проинформировало, что, несмотря на срыв трансфера Захаряна, «остается открытым для предложений», которые устроят команду и футболиста. Источник “Ъ” в клубе не исключил, что со временем динамовский менеджмент может «вернуться к переговорам» с лондонцами.

Алексей Доспехов