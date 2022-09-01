Рука крепка, и стразы наши быстры

Главным событием третьего дня US Open, продолжающегося в Нью-Йорке, стала победа, возможно, самой выдающейся теннисистки современности — 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема Серены Уильямс,— одержанная в 1/32 финала в трех партиях над второй ракеткой мира эстонкой Анетт Контавейт. Знаменитая 40-летняя американка, которая в нынешнем сезоне провела лишь пять матчей, занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь 605-е место и, не исключено, проводит последний турнир в своей карьере, впервые за полтора года обыграла соперницу из первой десятки. Вышел в третий круг и прошлогодний чемпион, лидер мужской мировой классификации Даниил Медведев, уверенно победивший француза Артура Риндеркнеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче с Анетт Контавейт блеск роскошного наряда Серены Уильямс удачно сочетался с отрезками яркой игры в исполнении великой теннисистки

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / VIEWpress / Getty Images В матче с Анетт Контавейт блеск роскошного наряда Серены Уильямс удачно сочетался с отрезками яркой игры в исполнении великой теннисистки

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / VIEWpress / Getty Images

Антураж, который сопутствовал в среду вечером встрече Серены Уильямс с Анетт Контавейт, через несколько часов после ее окончания описывал Даниил Медведев. «Не уверен, что когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным. Чтобы понимать, чем завершается каждый розыгрыш, необязательно было находиться на трибунах. Если на арене гремел гром, значит, очко выигрывала Серена. А когда над кортом зависала тишина, значит, мяч оставался за ее соперницей. Это было просто потрясающе!» — с горящими глазами делился своими впечатлениями прошлогодний чемпион за полночь, уже после своей очередной игры, проходившей на том же самом корте имени Артура Эша.

Однако Анетт Контавейт испытывала иные чувства. Попав под чудовищный эмоциональный пресс, она в итоге не выдержала давления и покидала послематчевую пресс-конференцию, захлебываясь слезами и оказавшись не в силах дослушать очередной вопрос. Что ж, публика бывает жестока даже к таким достойным и милым спортсменкам, как эта эстонская блондинка, добившаяся во второй половине прошлого года настоящего прорыва вместе со своим тогдашним тренером Дмитрием Турсуновым. И если эта жестокость зачастую продиктована лишь одним — желанием продлить шоу, которое по всем законам жанра должно продолжаться максимально долго, болельщиков на самом деле можно понять.

Двадцать первое и, скорее всего, последнее пришествие Серены Уильямс на US Open с самого начала вызывало бешеный интерес.

Достаточно сказать, что уже в понедельник на ее первом матче против черногорки Данки Ковинич, завершившемся в двух партиях, был установлен рекорд посещаемости вечерних сессий Открытого чемпионата США — 29 402 человека. А на игру с Контавейт пришло еще на 557 зрителей больше. По всей видимости, доселе небывалый для турниров Большого шлема показатель — 30 тыс. на одной встрече — вот-вот может быть преодолен.

И Серене Уильямс, как это уже ясно, удалось ответить своим болельщикам взаимностью. Вместе с компанией Nike она приготовила для этого турнира соответствующую экипировку — эффектное черное платье со стразами, маскирующее фигуру, и кроссовки, инкрустированные 400 бриллиантами весом примерно два карата каждый. Более того, на эксклюзивных шнурках появился золотой значок с надписью «королева». А еще великая чемпионка подтянула свои кондиции.

В плане перемещения по корту сегодняшняя Серена Уильямс, конечно, мало напоминает ту лихую 17-летнюю девочку, которая дебютировала на US Open в 1998 году. Но и от полной физической беспомощности, часто просматривавшейся в ее игре в последние годы, сейчас не осталось и следа.

Хотя вопрос, надолго ли хватит Серены Уильямс, будет оставаться на повестке дня ровно столько, сколько ей суждено продержаться на турнире.

Первая половина матча против Контавейт получилась равной. Иначе не было бы тай-брейка, который все еще крепкая правая рука Уильямс завершила эйсом. Подач навылет, кстати, у нее в общей сложности наберется 11 штук, что можно при 6 двойных ошибках считать неплохим показателем. Правда, из общей статистической сводки невозможно понять, почему матч завершился именно так. У проигравшей даже лучшее соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок — «плюс 5» против «минус 2» у победительницы. А в общей сложности Уильямс за 2 часа 27 минут выиграла больше всего на одно очко.

Однако в данном случае итоговая статистика принципиального значения не имеет, поскольку второй и третий сеты завершились с одинаковым счетом, но только один из них оказался решающим. И остался он за Уильямс, которая разумно расходовала силы, практически не бегала за безнадежными мячами, но зато безукоризненно использовала свои шансы в концовке матча. И даже сумела сдержать в узде эмоции после заключительного удара слева навылет, как бы экономя их на будущее. Ведь выходного в четверг у Серены Уильямс не предвиделось. Вечером ей снова предстояло вернуться на корт Артура Эша — уже вместе со своей сестрой Винус в парном разряде. А в пятницу в третьем круге одиночки шестикратная чемпионка US Open впервые сыграет с 29-летней австралийкой хорватского происхождения Айлой Томлянович — 46-й ракеткой мира, которая в июле второй год подряд дошла до четвертьфинала на Wimbledon, а в среду с большим трудом справилась c россиянкой Евгенией Родиной.

Что же касается Даниила Медведева, то он свою победу над французом Артуром Риндеркнехом праздновал в ночь на четверг практически в полной тишине. Болельщиков на трибунах почти не осталось, поскольку как таковой интриги в их противоборстве не было.

Риндеркнеху не удалось реализовать ни одного из трех брейк-пойнтов, в то время как россиянин брал чужую подачу пять раз. Теперь на очереди у лидера мировой классификации следующий проходимый соперник — У Ибин, первый китаец, выигравший хотя бы один матч в мужских одиночных сетках US Open.

Тем временем количество опасных потенциальных оппонентов Медведева продолжает сокращаться. Восьмая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим, теоретически выходивший на него в четвертьфинале, неожиданно уступил в трех сетах набирающему силу британцу Джеку Дрэйперу, который теперь сыграет с Кареном Хачановым. Впрочем, австралиец Ник Кириос, угрожающий россиянину совсем скоро, в 1/8 финала, по-прежнему в строю. После победы над французом Бенжаменом Бонзи он встретится с демонстрирующим качественный агрессивный теннис американцем Джеффри Джоном Вулфом.

Евгений Федяков