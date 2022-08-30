Даниилу Медведеву открывают чемпионат

Начало Открытого чемпионата США, набирающего ход в Нью-Йорке, ознаменовалось несколькими сенсациями. В верхней части мужской сетки, где находится прошлогодний победитель турнира и лидер мирового рейтинга Даниил Медведев, из борьбы сразу же выбыли 5-я и 12-я ракетки мира — грек Стефанос Циципас и американец Тейлор Фриц, считавшиеся потенциальными соперниками россиянина в полуфинале. Проиграли также посеянный под 31-м номером грузин Николоз Басилашвили, который, по идее, должен был играть с Медведевым в третьем круге, и испанец Роберто Баутиста Агут, выходивший на россиянина в 1/8 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенсационное поражение Стефаноса Циципаса (на фото) в первом круге US Open избавило Даниила Медведева от, возможно, самого опасного противника на пути к финалу

Фото: Julian Finney / Getty Images Сенсационное поражение Стефаноса Циципаса (на фото) в первом круге US Open избавило Даниила Медведева от, возможно, самого опасного противника на пути к финалу

Фото: Julian Finney / Getty Images

Сюрпризы разного пошиба — неотъемлемая часть первых дней любого турнира Большого шлема. Но в стартовый день этого US Open их количество явно превысило средний показатель. У женщин, например, сразу же выбыла из борьбы экс первая ракетка мира Симона Халеп, которая спустя две недели после своего триумфа на крупном турнире в Торонто уступила дебютантке мейджоров украинке Дарье Снигур, пробивавшейся в основную сетку через квалификацию. Вылетела и россиянка Дарья Касаткина, видимо, не успевшая переварить выигрыш второго за месяц титула в канадском Гранби. Девятую ракетку мира одолела 88-я — британка Дарриет Харт. Зато удивила другая россиянка, Евгения Родина — мать десятилетней дочери и счастливая обладательница так называемого защищенного рейтинга, позволяющего теннисисткам заявляться на определенное количество турниров вне зависимости от положения в мировой классификации. Не выступая аж с 2019 года, она сразу попала на итальянку Мартину Тревизан — недавнюю полуфиналистку Roland Garros, однако не стушевалась и победила в двух партиях.

Но если на женских мейджорах крупные неожиданности в первых раундах в последние годы стали привычными, то у мужчин они обычно представляли собой штучный товар. А тут и нескольких фаворитов мужской сетки поджидала самая настоящая катастрофа. Например, просто уму непостижимо, как мог так оконфузиться грек Стефанос Циципас — пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который при удачном для себя раскладе через две недели мог стать его лидером. Играя с победителем квалификации колумбийцем Даниэлем Элахи Галаном, он отдал в начале матча 11 геймов подряд и в итоге уступил в четырех партиях. Фиаско постигло и 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фрица, которого после стабильных результатов в середине сезона называли одним из реальных претендентов на место в восьмерке по итогам года и, соответственно, на участие в итоговом турнире АТР в Турине. Его обыграл соотечественник и ровесник Брендон Холт — другой чемпион квалификации, всего лишь 303-й в рейтинге, и сын женской экс первой ракетки мира Трейси Остин.

Оба эти результата, безусловно, серьезнейшим образом корректируют расклад сил на US Open. Ведь они имеют прямое отношение к Даниилу Медведеву, который теоретически мог выйти в полуфинале на Фрица или Циципаса (а грек, к слову, совсем недавно, в Монреале, россиянина обыграл).

Складывается впечатление, что в Нью-Йорке с первыми ударами по мячу началась экстренная операция по устранению всех потенциально опасных оппонентов Даниила Медведева на пути к финалу.

Ведь вылетел еще и грузин Николоз Басилашвили, который выходил на него в третьем круге. 31-го сеянного обыграл еще один победитель отборочных соревнований китаец У Ибин. И теперь получается, что в случае победы над французом Артуром Риндеркнехом, 58-й ракеткой мира, Медведев в 1/16 финала в любом случае сыграет с оппонентом, находящимся за пределами первой сотни. А в четвертом круге для него может представлять реальную угрозу лишь австралиец Ник Кириос. Ведь испанец Роберто Баутиста Агут, 18-й в рейтинге, тоже уже выбыл из борьбы.

Поединок с Кириосом, безусловно, может стать для россиянина очень серьезным испытанием. Но в целом события на US Open пока складываются для Медведева не просто благоприятно, а идеально. И будет досадно этим не воспользоваться.

Евгений Федяков