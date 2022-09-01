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Коммерсантъ FM
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Европейский медицинский центр (EMC)

Company profile

Основан в 1989 году при участии французской Europ Assistance для оказания медпомощи живущим в Москве иностранцам. Исходно клиника состояла из нескольких врачебных кабинетов, где вели прием иностранные специалисты. В 2001 году открылась клиника в Спиридоньевском переулке. Сейчас в состав EMC входят семь многопрофильных центров, родильный дом и реабилитационный центр в Москве и Подмосковье. У компании есть доля в сети гериатрических центров Senior Group.

С 2008 года EMC принадлежала Игорю Шилову. В 2012 году 27,8% акций приобрел фонд Baring Vostok. В 2020 году пакет выкупила сначала «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина, а затем бывший партнер последнего по «Фармстандарту» Егор Кульков и Роман Абрамович. По итогам IPO, проведенного в 2021 году, 56% компании — у Игоря Шилова, 44% — в свободном обращении. Головная структура — кипрская United Medical Group. Выручка EMC в 2021 году составила €290,2 млн, чистая прибыль — €68 млн. Капитализация EMC на 31 августа на Мосбирже составила 36,35 млрд руб.

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