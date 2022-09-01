9,1 процента в годовом выражении составила инфляция в странах зоны евро на конец августа, сообщил Евростат. К июлю цены выросли на 0,5%. В Германии годовой рост цен ускорился с 8,5% до 8,8% (за месяц цены выросли на 0,4%). Во Франции при таком же месячном приросте годовая инфляция замедлилась с 6,8% до 6,5%. В Италии выросла с 8,4% до 9% (за месяц — плюс 0,8%). Выше 20% оказалась инфляция в Литве, Латвии и Эстонии, самые же низкие темпы роста цен зафиксированы на Мальте и в Финляндии (7,1% и 7,6%). Базовая инфляция (за вычетом продовольствия и энергии) в зоне евро выросла с 4% до 4,3%. Цены на энергоресурсы в августе поднялись на 38,3% против 39,6% в июле, на продовольствие — на 10,6% против 9,8%.