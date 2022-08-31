Индикаторы разошлись в показаниях

В августе индикатор экономических настроений в зоне евро снизился до 97,6 пункта против 98,9 пункта месяцем ранее. Для всех стран ЕС значение этого показателя сократилось с 97,5 до 96,5 пункта. Индикатор рассчитывается по результатам опросов компаний промышленности (40% респондентов) и сектора услуг (30%), потребителей (20%), представителей розницы (5%) и строительства (5%). Значение выше ста пунктов указывает на расширение активности, ниже — на ее снижение. Еще в июне показатели как для зоны евро, так и для стран ЕС были в положительной зоне (103,5 и 101,8 пункта), в начале года значения индикатора превышали 112 пунктов.

В Германии показатель снизился с июньских 104,7 пункта до 99,7 пункта в июле и 97,2 пункта в августе. Во Франции — со 102,4 до 99,8 пункта. В Италии — со 105 до 100,2. В положительной зоне остались индикаторы Хорватии (102,9 пункта), Греции (101,5), Португалии (103,5), Румынии (100,1). Самые низкие значения (ниже 90 пунктов) — у Чехии, Дании, Эстонии, Австрии, Словакии и Финляндии. «Компании более пессимистично оценивают состояние экономики, в промышленности сокращаются заказы, в секторе услуг падает спрос, но рынок труда остается выше тренда»,— отмечают в ING Bank. В банке прогнозируют вхождение стран зоны евро в «мягкую рецессию» в третьем квартале года, однако указывают и на снижение ожиданий по отпускным ценам.

Еще один опережающий индикатор — композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) по версии S&P Global — также показал снижение активности в августе: показатель сократился до 49,2 пункта против 49,9 пункта в июле. В сфере услуг показатель остался в положительной зоне, составив 50,2 пункта, но его значение оказалось минимальным за последние 17 месяцев. В промышленности PMI остался почти без изменений — 49,7 пункта против 49,8 в июле (субиндекс выпуска в промышленности чуть вырос — 46,5 пункта против 46,3 пункта в июле).

В США тем временем, напротив, потребительская активность растет — ее индекс, по версии Conference Board, возобновил рост после трех месяцев снижения и составил 103 пункта против 95,3 пункта в июле. Субиндекс оценки текущей ситуации улучшился с 139,7 пункта до 145,4, тогда как субиндекс ожиданий — с 65,6 до 75,1 пункта.

Татьяна Едовина