Платные условия бесплатного лечения

Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав РФ с просьбой повлиять на больницы, которые при плановой госпитализации требуют результаты ПЦР-теста на коронавирус, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по ОМС. В Минздраве разъяснили, что такое требование классифицируется как необоснованный отказ в оказании медпомощи. Но в союзе утверждают, что пациенты по-прежнему вынуждены делать анализы за свой счет и не рискуют жаловаться в вышестоящие инстанции, так как боятся испортить отношения с медработниками или вовсе получить отказ в госпитализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав и некоторые больницы расходятся во мнениях о том, кто должен платить за тестирование на коронавирус при плановой госпитализации

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Минздрав и некоторые больницы расходятся во мнениях о том, кто должен платить за тестирование на коронавирус при плановой госпитализации

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В период пандемии COVID-19 во Всероссийский союз пациентов (ВСП) поступают массовые обращения граждан, столкнувшихся с проблемами при плановой госпитализации в стационары РФ по полису ОМС. В письме (есть у “Ъ”) министру здравоохранения Михаилу Мурашко сопредседатели ВСП Ян Власов и Юрий Жулев указывают, что медицинские организации требуют ПЦР-тест на коронавирус и при этом не предлагают сдать его бесплатно. Больницы ссылаются на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год, в которой якобы бюджет на это не заложен. «В результате пациент вынужден выполнять данное исследование за свой счет. Это нарушает право на получение бесплатной медицинской помощи, записанное в ст. 11 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"»,— говорится в обращении.

Союз пациентов отмечает, что больше всего от незаконных требований страдают россияне с хроническими инвалидизирующими заболеваниями. Им нужны неоднократные госпитализации для курсовых многолетних лечений, поэтому регулярное тестирование стоимостью примерно 2 тыс. руб. значительно обременяет их бюджет. В письме министру подчеркивается, что большинство граждан, обратившихся в ВСП и получивших рекомендацию жаловаться в вышестоящие инстанции, все же не делают этого. Люди боятся отказа в госпитализации и осложнения отношений с медработниками. Кроме того, медицинские страховые организации, представляющие интересы пациентов в рамках программы ОМС, в ответ на обращения граждан зачастую заверяют, что ПЦР-тест нужно сдавать платно.

Минздрав РФ оперативно отреагировал на обращение пациентского союза. Ведомство отметило, что «временный порядок приема пациентов медорганизациями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» не устанавливает требования о проведении лабораторного исследования на наличие COVID-19 перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе. Анализ проводится только при наличии медицинских показаний — признаков острого простудного заболевания, не исключающих коронавирус, наличия положительного результата экспресс-тестирования на ковид или собственно коронавирусной инфекции. При этом подчеркивается, что ПЦР-тест делают за счет средств ОМС, а расходы на это включаются в стоимость законченного случая лечения. Эти затраты заложены в Программу госгарантий на 2022 год и на плановый перед 2023–2024 годов. Таким образом, заключили в Минздраве, требование предоставить результаты теста на коронавирус до госпитализации в стационар является нарушением, классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медпомощи по ОМС и влечет за собой штрафные санкции для медорганизации.

Вместе с тем, как убедился “Ъ”, больницы продолжают требовать от пациентов самостоятельно доказать отсутствие коронавируса. Так, на сайте Больницы скорой помощи Томска среди перечня документов для плановой госпитализации отдельно выделен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 «давностью не менее 48 часов». На сайте челябинского Областного перинатального центра указано, что «в целях профилактики заносов и распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с приказами минздрава области все пациенты при плановой госпитализации должны предъявлять результаты обследования методом ПЦР на COVID-19». Срок сдачи анализа — не ранее чем за семь дней до госпитализации; срок поступления в стационар — не позднее суток после получения результата. Отмечается, что обследование должно проводиться по месту жительства, однако возможность сдать тест по полису ОМС не оговаривается. Telegram-канал перинатального центра Краевой клинической больницы №2 Краснодара сообщил, что в случае не только плановой, но и экстренной госпитализации беременные женщины должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов. На сайте Детской инфекционной клинической больницы №6 Москвы также предупреждают, что для плановой госпитализации по-прежнему необходим ПЦР-тест. Правда, сделать его предлагают за 24 часа до госпитализации в приемном отделении больницы по предварительной записи (по страховому полису).

«Минздрав прямо говорит в своем письме, что деньги на ПЦР-тесты медицинским учреждениям выделены. Таким образом, больницы имеют возможность проводить различные экспресс-тесты пациентам во время госпитализации. Почему они этого не делают, не могу сказать. Возможно, экономят деньги,— прокомментировал Юрий Жулев.— А без ПЦР-теста, разумеется, пациента не могут госпитализировать, чтобы не создавать риски для других больных и персонала». Господин Жулев подчеркнул, что проблема не только приобрела системный характер, но и вызывает социальную напряженность, и выразил надежду, что разъяснение Минздрава поможет «изменить ситуацию к лучшему».

Наталья Костарнова