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Коммерсантъ FM
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У России выходит Triumph

Бренд нижнего белья может покинуть страну до конца года

Российский одежный рынок продолжают покидать зарубежные торговые марки на фоне кризиса в связи с военными действиями на Украине. Работавший в стране с 1995 года основанный в Германии производитель и продавец нижнего белья Triumph так и не смог наладить поставки в условиях санкций и теперь планирует закрыть местные магазины до конца года. В ценовой категории бренда остается еще ряд локальных и иностранных игроков, которые могут занять долю Triumph.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Европейский бренд нижнего белья Triumph уходит из России, рассказал источник “Ъ” на рынке ритейла. По его словам, компания уже начала останавливать работу своих магазинов и планирует закрыть последний объект до 10 декабря. Другой собеседник “Ъ” из числа консультантов на рынке недвижимости уточнил, что Triumph не смогла наладить поставки своей продукции в Россию после начала военных действий на Украине и новой волны санкций западных стран против РФ, потому и вынуждена закрывать торговые точки.

Triumph International основана в 1886 году в Германии, с 1977 года штаб-квартира компании располагается в Бад-Цурцахе в Швейцарии, работает в 45 странах, включая Россию. Принадлежит членам семей Шписхофер и Браун. Кроме основного бренда производит и продает продукцию под марками Sloggi и AMO`s Style от Triumph.

На российском рынке Triumph работает с 1995 года В 2021 году выручка ООО «Триумф интернационал ООО» была на уровне 700 млн руб., чистая прибыль — 27,8 млн руб. По данным «Яндекс.Карт», под вывеской бренда в городах России работает более 40 магазинов. В российском подразделении Triumph не ответили на звонки “Ъ”, в штаб-квартире бренда в Швейцарии комментарий не предоставили.

В России Triumph открывала в том числе партнерские магазины и в последние годы делала упор на продажи через маркетплейсы, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По данным сервиса Moneyplace, в январе только на Wildberries было продано товаров марки на 6,8 млн руб., в июле — на 7,6 млн руб. По словам источника “Ъ” в одном из маркетплейсов, который работает с Triumph, информации о прекращении поставок они не получали. В Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева не ожидает роста вакансий или сложностей со сдачей площадей в аренду, в случае если магазины Triumph будут закрыты. По ее словам, этот бренд работает в средней ценовой категории, где также присутствуют марки Milavitsa, Palmetta и «Стильпарк». Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин также добавляет, что уход игрока с рынка будет заметен только для лояльной аудитории бренда, а на рынке остаются как российские игроки, специализирующиеся на продаже нижнего белья, так пока и иностранные, например входящие группу Calzedonia сети Intimissimi и Tezenis.

Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская полагает, что в случае, если российское подразделение не наладит поставки, ее партнерским магазинам, скорее всего, придется закрыться или перейти в разряд мультибрендовых точек, так как альтернативы Triumph на рынке для работающих по франшизе предпринимателей сейчас фактически нет. Как отмечает госпожа Рождественская, как правило, в каждом торговом центре класса «региональный» и выше, где и открывались в основном магазины сети, уже представлен стандартный набор основных брендов нижнего белья, и найти равнозначный из числа оставшихся в России держателям франшизы Triumph вряд ли получится.

Triumph не единственный бренд в категории нижнего белья, который покидает российский рынок в связи с кризисом из-за военной операции РФ на Украине. В июне о планах свернуть бизнес в стране объявила американская компания Victoria`s Secret. А с весны приостановлена работа торговых точек входящего в холдинг Inditex бренда Oysho, а также магазинов Women`secret европейской группы Tendam.

Никита Щуренков

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