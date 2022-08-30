«Незабудка» обрела инвестора

На фоне сохраняющихся ограничений на отдых за рубежом и труднодоступности черноморских курортов инвесторы стали интересоваться загородными отелями. Так, бывший член совета директоров «Россети Ленэнерго» и МРСК Урала Дмитрий Федоров выкупил подмосковный санаторий «Незабудка». Этот объект, работающий сейчас под брендом «Флора парк», ранее принадлежал структурам миллиардера Михаила Гуцериева. Эксперты предупреждают, что, несмотря на рост загрузки в загородных пансионатах, этот актив устарел и нуждается в серьезном обновлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что бывший член совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и МРСК Урала Дмитрий Федоров выкупил 8 га и имущество санатория «Незабудка» в деревне Трусово, недалеко от подмосковного Солнечногорска, “Ъ” узнал из материалов торгов. Сделка была заключена 24 августа, ее сумма составила 225 млн руб.

Санаторий «Незабудка» через ООО «Мытищинский пластик» принадлежал ПАО «Мосстройпластмасс» и входил в группу Русской содовой компании, в которой до 2007 года 75% принадлежало бизнесмену Михаилу Гуцериеву. В 2020 году по заявлению банка «Траст» «Мосстройпластмасс» признан банкротом, сейчас имущество компании реализуется с торгов. У «Мосстройпластмасс» уже были гостиничные активы, к примеру, санаторий «Бриз» в Крыму, который в начале 2022 года выкупили структуры агрохолдинга «Золотая балка» (см. “Ъ” от 9 февраля).

У господина Федорова, судя по всему, уже есть активы на рынке недвижимости. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», он выступает совладельцем доли 20% в ООО «БЦ "Сторожевая"», на чьем балансе находится одноименный бизнес-центр на востоке Москвы. Но в гостиничном бизнесе у предпринимателя интересов не было, отмечают источники “Ъ” в сегменте. Напрямую связаться с Дмитрием Федоровым не удалось. В ООО «Клен», где он владеет долями, не ответили на звонки “Ъ”.

Сейчас на территории «Незабудки» работает загородный клуб «Флора парк», который представляет собой коттеджи и мини-гостиницу на 115 человек, но без инфраструктуры классического загородного отеля, отмечает управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. По его словам, такие объекты все равно пользуются спросом у отдыхающих, тем более что бывший санаторий находится в удобной локации — всего в 35 км от МКАД на Истринском водохранилище с собственным пляжем.

Но руководитель департамента «Гостиничный бизнес и туризм» Commonwealth Partnership Марина Смирнова считает, что бизнес «Флора парк» вряд ли успешный, так как актив устарел и нуждается в серьезном обновлении, в том числе в улучшении техники продаж и сокращении операционных расходов. Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич соглашается, что номерной фонд «Флора парк» нуждается в частичной реконструкции, но оптимально — снести объект и построить новый. «По сути, инвестор заплатил за землю и коммуникации»,— считает эксперт.

В то же время бизнес загородных отелей стал интересен инвесторам, напоминает Марина Смирнова. К примеру, структуры президента ЦСКА Евгения Гинера выкупили отель «Яхонты» в подмосковном Ногинске, которым ранее только управляли (см. “Ъ” от 25 апреля). Это связано с тем, что многие зарубежные направления закрыты и отдыхающие стали переориентироваться на внутренние направления, продолжает госпожа Смирнова. Многие южные курорты сейчас труднодоступны из-за прекращения авиасообщения, поэтому население активно ищет альтернативные места для отдыха, добавляет старший аналитик Nikoliers Алина Базаева.

По данным Commonwealth Partnership, за последний год загрузка загородных отелей выросла на 10–15 процентных пунктов, а цены на размещение — на 30–40%. Станислав Ивашкевич говорит, что сейчас загрузка подмосковных отелей составляет 60–90%. По словам президента Российского союза предприятий туриндустрии Сергея Шпилько, уже второй год подряд загрузка таких объектов в межсезонье бьет рекорды из-за программы кэшбэка и дефицита предложения.

Дарья Андрианова