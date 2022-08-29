Землю в Подмосковье приложили к месту в Совете федерации

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы арестовал до середины октября обвиняемого в особо крупном мошенничестве сотрудника ФГБУ «Аналитический центр Министерства просвещения РФ» Яна Селезнева, назначавшегося в 2019 году и. о. директора Лицея-интерната комплексного формирования личности детей и подростков (школа Щетинина). По версии следствия, за 175,6 млн руб. ($2,5 млн) господин Селезнев с предполагаемыми сообщниками предложили руководству ООО «Русэкоинвестстрой» получить от Министерства обороны участки под жилищное строительство под Красногорском, а их менеджеру — пост члена Совета федерации, однако обещанного не выполнили.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главное следственное управление ГУ МВД РФ по Московской области возбудило 8 августа этого года по заявлению менеджера ООО «Русэкоинвестстрой» Юрия Спиридонова, признанного по делу потерпевшим. Из заявления следовало, что в апреле 2021 года на него через знакомых вышел 41-летний сотрудник «Аналитического центра Минпросвещения» Ян Селезнев со своими сообщниками. Они предложили «Русэкоинвестстрою» свое содействие в получении через Министерство обороны четырех земельных участков под строительство в деревне Степановское Красногорского района Подмосковья.

Строительство в живописном уголке Московской области заинтересовало предпринимателя, тем более что господин Селезнев и его товарищи, как следовало из заявления, напирали на наличие у них широкого круга влиятельных знакомых в Минобороны, с помощью которых «Русэкоинвестстрой» якобы сможет получить участки с уже имеющимися кадастровыми номерами. Переговоры о получении земель проходили на территории торгового центра «Барвиха Luxury Village», расположенного на Рублево-Успенском шоссе. На то, чтобы убедить предпринимателя в якобы имеющихся у них возможностях и связях с нужными людьми, у фигурантов дела ушло полгода. При этом по ходу доверительных бесед в ресторане господин Селезнев и его сообщники, по материалам дела, поинтересовались у господина Спиридонова, не заинтересован ли кто-либо из его знакомых в получении достойной работы в госорганах. Это предложение также заинтересовало предпринимателя. Тогда господин Селезнев, говорится в деле, ссылаясь на свои связи, взялся посодействовать трудоустройству предпринимателя «по президентской квоте» в Совете федерации.

Согласившись в ходе ресторанных переговоров на оба предложения, 1 ноября 2021 года господин Спиридонов, по данным правоохранителей, в том же торговом центре заплатил за предложенные ему услуги. За выделение земельных участков Минобороны под Красногорском он отдал $2,25 млн, а за место в Совете федерации — $275 тыс. (на тот момент по курсу 175,6 млн руб.). Однако ни земель, ни места в верхней палате парламента бизнесмен так и не получил. Сначала долгое время ему поясняли, что для решения таких вопросов требуется длительное согласование, а затем телефоны собеседников и вовсе замолчали.

Господин Спиридонов обратился с заявлением в правоохранительные органы. Оперативным путем личности четырех предполагаемых мошенников были установлены, их одного за другим задержали. Товарищи господина Селезнева не стали отрицать свою причастность к афере, дали признательные показания, а его самого назвали инициатором махинации. Господина Селезнева следствие доставило в суд и ходатайствовало о его заключении под стражу.

В ходе заседания представитель следственной бригады пояснил суду, что причастность господина Селезнева к инкриминируемому ему преступлению подтверждается собранными по делу уликами и показаниями соучастников. Кроме того, он, по данным следствия, обладает обширными связями в правоохранительных органах, а при совершении преступления, как и его подельники, пользовался вымышленным именем и телефонами, зарегистрированными на третьих лиц, а также скрывал свое истинное местонахождение. Поэтому, а также в связи с тем, что, имея информацию о потерпевшем и его родственниках, фигурант вполне может угрожать им либо скрыться от суда и следствия, иную, более мягкую меру пресечения, чем арест, по мнению следователя, избрать для него было невозможно. В итоге суд согласился с позицией следствия.

Юрий Сенаторов