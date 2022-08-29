17,9 процента составила доля нерезидентов в ОФЗ РФ на 1 августа 2022 года, сообщил Банк России. Первый с сентября 2021 года рост показателя (на 1 июля — 17,6%) произошел на фоне более быстрого снижения общего объема рынка ОФЗ на 2,5%, или 392 млрд руб., до 15,3 трлн руб.— это также первое сокращение с начала года. Номинальный же объем гособлигаций, принадлежащих иностранцам, в прошлом месяце уменьшился лишь на 0,9%, или 26 млрд руб., до 2,7 трлн руб.— вероятно, из-за погашений, так как выход из российских ценных бумаг для нерезидентов остается заблокированным для защиты финансового рынка от распродажи активов, что и вызвало рост их доли в общем объеме облигаций федерального займа.