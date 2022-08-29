Фрилансер без компании

Более половины фрилансеров (52%), выполняющих заказы для юридических лиц, работают в статусе самозанятых. Это следует из результатов совместного опроса, проведенного компаниями Solar Staff и Data Insight. 20% опрошенных фрилансеров сообщили, что имеют статус ИП, а 23% — работают как обычные физические лица.

При работе с компаниями фрилансеры, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, сталкиваются с сопоставимыми сложностями. 45% самозанятых и 56% физических лиц рассказали, что попадали в ситуации, когда юридические лица отказывались работать с ними из-за их налогового статуса. Части из них удалось решить проблему заключения договора с помощью знакомых индивидуальных предпринимателей — к их помощи прибегали 23% самозанятых и 26% фрилансеров-физлиц. Еще 19% самозанятых и 29% физлиц были вынуждены отказаться от заказа из-за возникших сложностей.

Больше половины работающих с компаниями фрилансеров (55%) выполняют заказы для них в одиночку. Только «в команде» работают 4% фрилансеров, изредка трудятся в группах четверть таких работников (26%). Основными источниками заказов для них являются социальные сети (39%), биржи фрилансеров (38%) и сайты / доски объявлений (31%).

Основная часть фрилансеров в выборке опроса предоставляет услуги в одной из трех областей. Это IT и разработка (34%), копирайт и журналистика (32%), маркетинг и реклама (28%). Размер оплаты труда выше среднего — в IT, ниже — в копирайтинге. Так, среди фрилансеров, занимающихся разработкой и аналитикой данных, самая большая доля респондентов, получающих более 500 тыс. руб. в месяц,— 4%. Большинство таких специалистов (47%), впрочем, зарабатывают в пределах 50 тыс. руб. в месяц (см. график).

Отметим, что из данных платежной компании QIWI и Национальной гильдии фрилансеров следует, что доходы у этой категории работников пока остаются относительно стабильными. На значительное сокращение заработка или числа заказов пожаловались только 21% и 20% респондентов соответственно. Часть фрилансеров, вероятно, смогли даже увеличить свой доход — по словам директора платформы для удаленной работы FL.ru Михаила Сысуенкова, за год «средний чек» фрилансера вырос на 18%, а самозанятого фрилансера — на 49%.

Анастасия Мануйлова