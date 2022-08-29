И так все понятно

В пятницу на стадионе «ВЭБ Арена» прошел фестиваль «Музыка с сильным характером». Он был запланирован на 5 сентября 2021 года, и участвовать в нем должны были группы, которых на фестивале в итоге не было,— «Сплин» и «Мумий Тролль». О тех, кто остался,— Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из программы фестиваля «Музыка с сильным характером» вычеркнули выступление группы «Сплин»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Из программы фестиваля «Музыка с сильным характером» вычеркнули выступление группы «Сплин»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Музыку с сильным характером» перенесли на 2022 год, а нынешней весной программа стала меняться. Группа «Мумий Тролль» остановила свою деятельность, и промежуточный вариант лайн-апа включал в себя кроме «Сплина» «Моральный кодекс», «Чайф» и Вячеслава Бутусова. После того как на фестивале «Чернозем» в Воронеже лидер группы «Сплин» Александр Васильев выразил надежду на возвращение из-за границы своих коллег из «Аквариума», «Машины времени» и Tequilajazzz, из программы вычеркнули уже его самого. Позже были отменены концерты «Сплина» в Волгограде и Светлогорске. Те, кого отсутствие группы в программе фестиваля волновало, вероятно, сдали свои билеты. Стадион едва ли был заполнен наполовину, дело здесь и в переносе фестиваля, и в замене участников, и просто в том, что этим летом люди стали меньше ходить на концерты.

Первым выступал «Моральный кодекс». Группу окончательно покинул автор большей части музыки Николай Девлет-Кильдеев. На упругом звуке его гитары во многом держался саунд «Морального кодекса». Теперь гитарными партиями заведует Сергей Сухов, до ухода Кильдеева трудившийся в группе техником. Вместо Александра Солича на бас-гитаре играет Максим Чигирин (экс «Ночные снайперы»). Несмотря на уход принципиально важных для истории коллектива участников, узнаваемый саунд «Морального кодекса» никуда не делся. На первых песнях можно было пожаловаться на звук на стадионе в целом, но с этой проблемой группа справилась.

Не так давно в беспроигрышную подборку хитов «Моральный кодекс» включил неожиданный и немногим известный номер — песню «Дети рабочих» из репертуара группы «Стволы», которую Сергей Мазаев взялся когда-то продюсировать. В 2000-е куплет «Близится эра, но я не готов выключить телевизор, сделать с ним off» и припев «Я хочу Брежнева, чтобы было все по-прежнему» выглядели лютой пародией, не имеющей отношения к действительности. Чем вызвано решение исполнять песню летом 2022-го, господин Мазаев публике не объяснил. Выражаясь словами Александра Васильева, «и так все понятно».

Во время паузы, взятой для перекоммутации аппаратуры, в динамиках вдруг заиграла песня Земфиры «Созрела». Хотелось верить, что таким образом организаторы поздравили автора песни с днем рождения, который пришелся как раз на день фестиваля. А может, напомнили публике о тех, о ком говорил в Воронеже Александр Васильев. Но следом за песней пошел джингл «Нашего радио», инфоспонсора фестиваля,— звукорежиссеры просто вывели на арену его эфир. А за джинглом последовала песня Александра Маршала «Я помню тот день». Все шло по плану.

Вячеслав Бутусов со своей сегодняшней группой «Орден Славы» сыграл программу, по большей части состоявшую из песен «Наутилуса Помпилиуса». В числе редких исключений была песня «Я помню чудное мгновенье» на стихи Александра Пушкина с мощной кодой гитариста Вячеслава Суорри. Нынешний аккомпанирующий состав господина Бутусова серьезно заморачивается на тему аранжировок, и гитаре в них отведена существенная роль. Еще один сложный и малознакомый публике номер — «Идиот» из альбома «Аллилуйя» (2019). Его исполнение сопровождалось клипом с анимацией Константина Комардина, живописавшей зимний постапокалиптический Санкт-Петербург.

Без ключевых хитов «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслав Бутусов публику не оставил, были и «Прогулки по воде», и «Я хочу быть с тобой», и «Прощальное письмо». Реплику «Специально для вас!» музыкант предпослал не самому очевидному, но пробирающему до самого позвоночника номеру на стихи Ильи Кормильцева «Люди»: «Я отдал бы немало за пару крыльев, я отдал бы немало за третий глаз, за руку, на которой четырнадцать пальцев, мне нужен для дыхания другой газ».

Третье отделение фестиваля было отдано группе «Чайф». Ей повезло со звуком, а фронтмен группы Владимир Шахрин продемонстрировал неугасимый талант конферансье. Он проникновенно говорил о любви, так как, по его словам, в ней нуждаются и люди, и наша родина. О том, нуждается ли в ней группа «Сплин» или, например, его земляк Евгений Ройзман, речи не было, да и вообще весь фестиваль проходил словно где-то в космосе, где нет никакой текущей повестки, а есть исключительно добро и позитив.

Высказываний в поддержку «отмененных» коллег от участников «Музыки с сильным характером», похоже, никто и не ждал, ждали хитов. И оказалось, что хиты по-прежнему «работают» независимо от того, какой доктрины в сегодняшнем мире придерживаются их исполнители. Тревожное московское диско «Морального кодекса» освежило нэпманские краски 1990-х. Ни одна строчка «Скованных одной цепью» «Наутилуса Помпилиуса» не потеряла своей силы. Мужское одиночество никто не отменял, поэтому песня «Чайфа» «Никто не услышит» по-прежнему говорила прямо с сердцем. И строчку «Мы никак не можем привыкнуть жить без войны» из «Поплачь о нем» тоже не убрали. У этих песен действительно есть характер.