ЦСКА устоял на месте

По итогам седьмого тура чемпионата России «Зенит» вернул себе лидерство, которое ненадолго перехватил «Спартак». Петербуржцы предсказуемо обыграли «Урал», закатив ему четыре безответных мяча, и набрали 17 очков. В центральном матче тура «Ростов»—ЦСКА была зафиксирована нулевая ничья, благодаря которой армейцы отстояли третье место в конкуренции с «Краснодаром».

После победы над «Факелом» и выхода на первое место «Спартак», конечно, вряд ли надеялся, что останется на нем по окончании седьмого тура. Ничья и уж тем более поражение «Зенита» в матче с «Уралом» были бы просто чудом, а чудес в противостояниях столь разных по классу оппонентов не бывает. Екатеринбуржцы проспали старт чемпионата, и даже назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера не вывело их из этого летаргического сна. В шести встречах они наскребли лишь одно очко и всего однажды сумели поразить ворота соперников.

Тем не менее «Урал» уперся. В первом тайме он практически ничего не дал создать «Зениту» впереди, а сам имел хороший момент, когда Михаил Кержаков отразил опаснейший удар головой Эрика Бикфалви. Сразу возникли аналогии с предыдущим матчем петербуржцев против другого аутсайдера — «Торпедо», с которым они изрядно намучились и сломили его сопротивление только в концовке. Тогда им удалось размочить счет на 84-й минуте, но сейчас так долго ждать все-таки не пришлось. В начале второго тайма Малком добил мяч после сейва голкипера хозяев Ильи Помазуна. Вскоре он вместе с Венделом вывел на пустые ворота Андрея Мостового, а затем Малком оформил дубль, убежав от екатеринбуржских защитников как от стоячих. На все про все у гостей ушло десять минут.

«Урал» просто рассыпался, и «Зенит» усилиями Родригана забил еще, одержав убедительную победу — 4:0.

Команда Сергея Семака с 17 очками вновь возглавила премьер-лигу, опередив «Спартак» на один балл, а кто из них более достоин лидерства на текущем отрезке чемпионата, выяснится в следующем туре, когда петербуржцы пожалуют в гости к москвичам.

Ну а в этот уикенд состоялся другой важный матч между клубами, входящими в группу лидеров. ЦСКА с 13 очками замыкал тройку, а «Ростов» с 12 располагался на пятой строчке. Причем армейцы с 16 голами в шести играх были лучшими по результативности. Ростовчане же наряду с «Зенитом» и «Динамо» не потерпели ни одного поражения. Правда, уже по ходу тура и тех, и других потеснил «Краснодар». У «быков» после победы над «Торпедо» на его временно домашней арене в Химках — 4:1 — стало 14 очков. При этом желто-синих отодвинул и «Сочи», сыгравший еще в пятницу.

В составе ЦСКА, безусловно, особое внимание следовало уделить атакующему трио Хорхе Карраскаль—Хесус Медина—Федор Чалов, у каждого из которых было по четыре гола. В «Ростове» наиболее серьезную угрозу представляла связка Николай Комличенко—Даниил Уткин, и особенно на стандартах.

Впрочем, уже в дебюте хозяева могли добиться успеха с игры, если бы не Игорь Акинфеев, нейтрализовавший прорыв Кирилла Щетинина. Но в целом матч носил довольно закрытый характер, и основные действующие лица находились в тени, а точнее, под плотной опекой. Того же Комличенко очень строго и жестко пасли, хотя Дмитрий Полоз в одном из эпизодов оригинально пробил из-под него пяткой и чуть не использовал позиционную помощь партнера.

Не работал и армейский треугольник. Показалось, что Чалов все-таки заработал пенальти, когда Данил Глебов накрыл его в штрафной площади, но VAR в той пограничной ситуации встал на сторону ростовского футболиста и не обнаружил нарушения правил. Перед перерывом у гостей еще дважды отметился у чужих ворот Иван Обляков, но в обоих случаях он не попал даже в створ. Так что по раздевалкам команды разошлись при счете 0:0.

На фоне пяти крупных побед, а в воскресенье вообще выигрывали исключительно с перевесом в три или четыре мяча, центральный матч тура действительно стоял особняком.

Разве что сохранялась надежда на второй тайм, что голы будут и в Ростове-на-Дону. Однако оборона по-прежнему нивелировала нападение, а если что, огрехи подчищали вратари. Голкипер хозяев Сергей Песьяков исправил и собственную ошибку, когда неудачно отбил мяч на Медину и тут же заблокировал удар парагвайца.

Пожалуй, ЦСКА во второй половине выглядел понастойчивее и владел инициативой. «Ростов» часто защищался низким блоком и ждал своего шанса на контратаку или стандарт. Как ни толкался, ни пихался Комличенко, армейцы проиграли ему воздух только один раз, и нападающий промахнулся. Пытался забить из-за штрафной Уткин, но Акинфеев выручил. А у красно-синих едва не выстрелила замена в лице Адольфо Гайча. Получающий крайне мало игрового времени аргентинец в одиночку протаранил ростовскую защиту, под острым углом сблизился с воротами, и только штанга с Песьяковым спасли хозяев от неприятностей.

Наверное, и ЦСКА, и «Ростов» провели далеко не лучший матч, но армейцы благодаря этой нулевой ничьей все же обошли «Краснодар» по дополнительным показателям и опять заняли третье место.

Александр Ильин