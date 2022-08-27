Остановленное время

«Лето» — первый фильм Вадима Кострова, который попал в официальный российский прокат. Между тем 24-летний режиссер снял уже несколько картин, некоторые, в том числе и эта, заслужили внимание критиков и фестивалей в Шеффилде, Марселе, Лиссабоне. В том, что автор «Лета» разительно не похож на типовых отечественных дебютантов, убедился Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наблюдая течение жизни, камера по воле режиссера фиксирует неотрепетированную реальность

Фото: Cineticle Films Наблюдая течение жизни, камера по воле режиссера фиксирует неотрепетированную реальность

Фото: Cineticle Films

Если ничего не знать о Кострове и просто посмотреть «Лето», непохожесть и необычность сами собой бросятся в глаза. Это как бы игровое кино и как бы документальное. В нем не происходит ничего особенного, камера просто наблюдает течение жизни, фиксирует неотрепетированную, непостановочную реальность. Она, камера, как завороженная по десять минут снимает деревенские пейзажи и ночные сполохи металлургических заводов. Все это напоминает импрессионистскую живопись: время в ней хоть и движется, но никуда не спешит, и в какой-то момент кажется, что оно навсегда остановлено. Не форсирован и звуковой ряд — естественный, столь отличный от взвинченных, истерических диалоговых интонаций, характерных для нового российского кино.

Можно попробовать описать фильм в категориях сюжета и персонажей. Несколько его эпизодов сняты в разгар лета в Нижнем Тагиле и окрестностях. Только по некоторым деталям догадываешься, что дело происходит не сегодня, а лет пятнадцать назад. Восьмилетний Вадик со старшей сестрой проводят каникулы у бабушки, в домике с огородом, а в конце возвращаются на зимнюю квартиру, в панельную многоэтажку. Кристина летними вечерами встречается у костра с компанией ровесников и отдельно — с Пашей, смешным заикой. Бабушка наставляет Вадима, с одной стороны, на учебу, с другой — на слово Божье и послушание, которое «лучше золота очищенного». Пытливый мальчик хочет узнать, может ли идти дождь на Луне, и мечтает о полетах в космос. Но в нем чувствуется не будущий космонавт, а будущий режиссер Вадим Костров, занятый вопросами: как, сидя у окна и глядя на лес, увидеть дождь, как запечатлеть радугу? Окно — это кадр будущего фильма, и автор снимает его из своего детского прошлого.

При этом ничего общего с инфантильными «ретро», которыми режиссеры часто начинают свой путь в кино. В позиции Кострова чувствуется спокойная уверенность, довольно удивительная в его возрасте. Он не пытается впихнуть все, что годится и не годится, в один фильм, зная, что впереди другие и всему свое время. Не пытается встроиться в индустриальную систему с ее унылым требованием «рассказать историю» — в то время как Костров снимает не по методичке и не для «целевой аудитории».

Он прекрасно понимает, что делает «кино не для всех», что у него не будет большого проката, но те, кому положено, найдут и оценят его. Снимает на дешевую камеру с друзьями в качестве исполнителей или с документальными персонажами; среди них представители нижнетагильского арт-андерграунда. Это, может быть, самое главное: Костров находит технологические возможности реализовывать свои проекты практически без бюджета, повторяя на новом витке движения кинематографа опыт старых «новых волн». Он доказывает, что креативные идеи — это главное, а финансирование, за которое большинство начинающих готово продать душу дьяволу и обивать пороги министерских питчингов, давно превратившихся в инструмент цензуры, вторично.

Такое маргинальное кино, рождающееся вдалеке от мейнстрима, не обладает абсолютным художественным качеством. Но оно решает другую серьезную задачу. Поколение Кострова попало в воронку сломавшегося времени, выбраться из нее непросто, и кто-то назовет это поколение потерянным. Однако оно тоже имеет право на свой голос, на свидетельство того, что оно существует. «Лето», «Зима», «Народная», «Орфей» и другие фильмы Кострова — это и есть неопровержимое свидетельство существования.