16,59 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ в январе—июне 2022 года, сообщил вчера Росстат. Это на 32% больше, чем было по итогам шести месяцев 2021 года (12,56 трлн руб.). Темпы прироста показателя «год к году», таким образом, сократились — по итогам как четырех, так и пяти месяцев увеличение составляло 51%. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в обработке — 5,627 трлн руб. (на 49% больше, чем годом ранее), в торговле — 3,65 трлн руб. (плюс 23%) и в сфере добычи полезных ископаемых — 3,387 трлн руб. (плюс 25%). В последних двух отраслях зафиксирован бурный рост суммы убытков — в 2,5 раза и в 8,9 раза соответственно.