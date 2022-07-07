Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефть засахалилась

Уход Exxon парализовал работу проекта «Сахалин-1»

Власти РФ впервые публично признали серьезные проблемы проекта «Сахалин-1»: добыча нефти на нем почти остановилась, после того как оператор в лице американской ExxonMobil отозвал своих специалистов. В то же время пока нет признаков того, что правительство готовится сменить оператора «Сахалина-1» в рамках процедуры, разработанной для проекта «Сахалин-2», где добыча продолжается. Вероятно, смена оператора в данном случае не решит проблему, поскольку сложности «Сахалина-1» связаны в том числе с невозможностью полноценно эксплуатировать оборудование после ухода иностранного партнера.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Добыча на проекте «Сахалин-1» «из-за введенных ограничений» сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки, заявил 7 июля вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток. По его оценке, это может привести к тому, что бюджет Сахалина в 2023 году недополучит до 38 млрд руб., или 26% доходов.

«Из-за простоя возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений, которое может существенно повлиять на снижение коэффициента от нефтеотдачи. Это значит, что большое количество нефти останется в пластах»,— пояснил вице-премьер. В июне, по данным “Ъ”, добыча на проекте не превышала 6 тыс. б/с, то есть проект почти остановлен.

Резкое снижение добычи на «Сахалине-1» произошло после того, как его оператор американская ExxonMobil (ее доля в проекте составляет 30%) заявила о прекращении участия и отозвала своих специалистов. Долями в «Сахалине-1» владеют также японская Sodeco (30%), «Роснефть» (20%) и индийская ONGC (20%).

Санкции США и ЕС ограничили поставки оборудования на проект, что привело к проблемам обслуживания шельфовых платформ, поясняет один из источников “Ъ”. Также, по информации ONGC, в апреле с «Сахалина-1» прекратилась отгрузка нефти из-за отзыва страховок у обслуживающих судов.

Источник “Ъ”, близкий к правительству, связывает проблемы проекта с «враждебным поведением» ExxonMobil. Сама американская компания объясняла падение добычи «последними событиями, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности». В секретариате Юрия Трутнева, Минэнерго и Минприроды не комментируют ситуацию.

Юрий Трутнев, вице-премьер РФ, 7 июля:

«Россия всегда являлась страной, лидирующей по добыче углеводородов. Сейчас мы, к сожалению, целый ряд компетенций утратили. Надо осваивать шельф, приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии».

У проекта «Сахалин-2», оператором которого выступает подконтрольная «Газпрому» Sakhalin Energy, не возникало существенных проблем ни с добычей, ни с производством СПГ. Тем не менее на прошлой неделе власти РФ решили сменить оператора «Сахалина-2», переведя его в российскую юрисдикцию и предложив иностранным акционерам — британской Shell (27,5%), а также японским Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) — в месячный срок подтвердить свое намерение участвовать в проекте. Если иностранные акционеры этого не сделают, их доля будет продана, а деньги от сделки заморожены на спецсчете в РФ.

Россия может забрать доли иностранных инвесторов в «Сахалин-2»

Кроме того, Госдума приняла закон, который требует от иностранных компаний, владеющих лицензиями на месторождения в РФ, перевести их на российское юрлицо. В законе говорится, что перевод может быть осуществлен принудительно, если с такой просьбой в суд обратится российский акционер соответствующего добычного проекта с долей от 25%. Соответственно, закон не может быть применен к «Сахалину-1», считает советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов: «Оператор и владелец лицензии проекта “Сахалин-1” контролируется ExxonMobil, следовательно, у этого общества просто нет 25-процентного акционера, который подал бы иск в суд о переводе общества в российскую юрисдикцию».

То, что ситуации «Сахалина-2» и «Сахалина-1» различны, отметил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения. Мы руководствуемся исключительно своими интересами»,— заявил он 7 июля.

Собеседники “Ъ” в отрасли предполагают, что отсутствие решения по «Сахалину-1» может быть связано с необходимостью не просто передать операторство от ExxonMobil к другой компании, но и найти решение технологических проблем добычи на шельфе в условиях санкций и утраты компетенций. Для этого, видимо, потребуется новый иностранный партнер. Так, Юрий Трутнев 7 июля заметил, что РФ следует «приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии: есть целый ряд технологий, в которых мы тоже немножечко отстали от мира».

Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...