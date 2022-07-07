Нефть засахалилась

Власти РФ впервые публично признали серьезные проблемы проекта «Сахалин-1»: добыча нефти на нем почти остановилась, после того как оператор в лице американской ExxonMobil отозвал своих специалистов. В то же время пока нет признаков того, что правительство готовится сменить оператора «Сахалина-1» в рамках процедуры, разработанной для проекта «Сахалин-2», где добыча продолжается. Вероятно, смена оператора в данном случае не решит проблему, поскольку сложности «Сахалина-1» связаны в том числе с невозможностью полноценно эксплуатировать оборудование после ухода иностранного партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Добыча на проекте «Сахалин-1» «из-за введенных ограничений» сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки, заявил 7 июля вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток. По его оценке, это может привести к тому, что бюджет Сахалина в 2023 году недополучит до 38 млрд руб., или 26% доходов.

«Из-за простоя возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений, которое может существенно повлиять на снижение коэффициента от нефтеотдачи. Это значит, что большое количество нефти останется в пластах»,— пояснил вице-премьер. В июне, по данным “Ъ”, добыча на проекте не превышала 6 тыс. б/с, то есть проект почти остановлен.

Резкое снижение добычи на «Сахалине-1» произошло после того, как его оператор американская ExxonMobil (ее доля в проекте составляет 30%) заявила о прекращении участия и отозвала своих специалистов. Долями в «Сахалине-1» владеют также японская Sodeco (30%), «Роснефть» (20%) и индийская ONGC (20%).

Санкции США и ЕС ограничили поставки оборудования на проект, что привело к проблемам обслуживания шельфовых платформ, поясняет один из источников “Ъ”. Также, по информации ONGC, в апреле с «Сахалина-1» прекратилась отгрузка нефти из-за отзыва страховок у обслуживающих судов.

Источник “Ъ”, близкий к правительству, связывает проблемы проекта с «враждебным поведением» ExxonMobil. Сама американская компания объясняла падение добычи «последними событиями, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности». В секретариате Юрия Трутнева, Минэнерго и Минприроды не комментируют ситуацию.

Юрий Трутнев, вице-премьер РФ, 7 июля: «Россия всегда являлась страной, лидирующей по добыче углеводородов. Сейчас мы, к сожалению, целый ряд компетенций утратили. Надо осваивать шельф, приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии».

У проекта «Сахалин-2», оператором которого выступает подконтрольная «Газпрому» Sakhalin Energy, не возникало существенных проблем ни с добычей, ни с производством СПГ. Тем не менее на прошлой неделе власти РФ решили сменить оператора «Сахалина-2», переведя его в российскую юрисдикцию и предложив иностранным акционерам — британской Shell (27,5%), а также японским Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) — в месячный срок подтвердить свое намерение участвовать в проекте. Если иностранные акционеры этого не сделают, их доля будет продана, а деньги от сделки заморожены на спецсчете в РФ.

Кроме того, Госдума приняла закон, который требует от иностранных компаний, владеющих лицензиями на месторождения в РФ, перевести их на российское юрлицо. В законе говорится, что перевод может быть осуществлен принудительно, если с такой просьбой в суд обратится российский акционер соответствующего добычного проекта с долей от 25%. Соответственно, закон не может быть применен к «Сахалину-1», считает советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов: «Оператор и владелец лицензии проекта “Сахалин-1” контролируется ExxonMobil, следовательно, у этого общества просто нет 25-процентного акционера, который подал бы иск в суд о переводе общества в российскую юрисдикцию».

То, что ситуации «Сахалина-2» и «Сахалина-1» различны, отметил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения. Мы руководствуемся исключительно своими интересами»,— заявил он 7 июля.

Собеседники “Ъ” в отрасли предполагают, что отсутствие решения по «Сахалину-1» может быть связано с необходимостью не просто передать операторство от ExxonMobil к другой компании, но и найти решение технологических проблем добычи на шельфе в условиях санкций и утраты компетенций. Для этого, видимо, потребуется новый иностранный партнер. Так, Юрий Трутнев 7 июля заметил, что РФ следует «приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии: есть целый ряд технологий, в которых мы тоже немножечко отстали от мира».

Дмитрий Козлов