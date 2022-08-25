Магия несчастливых кресел

Несчастливыми, похоже, бывают не только числа, но и кресла. ЦБ не первый год и сейчас в очередной раз пытается закрыть кадровые бреши в, казалось бы, модном и актуальном подразделении — департаменте информационной безопасности (ДИБ). Руководителя для второго из трех управлений департамента — надзора — регулятор изыскал наконец во внутренних трудовых резервах. По моим данным, на эту должность назначен Андрей Соколов, который не первый год работает в ЦБ и в последнее время был начальником отдела дистанционного надзора в том же управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Именно департамент надзора оставался обезглавленным с момента ликвидации ФинЦЕРТа в ноябре 2020 года. В управлении информационного обмена руководитель успел прийти и уволиться, а в аналитическом управлении сменились даже два начальника. Мы не успевали запоминать фамилии. Так, первый глава управления информационного обмена Игорь Добровольцев пробыл на своем посту около полугода, первый глава аналитического управления Николай Перемышленников — на полтора месяца меньше. В начале августа ходили слухи, что нашелся претендент на должность заместителя главы департамента, которую в марте оставил Артем Сычев. Но назначение так и не состоялось. Первому главе управления надзора Андрею Соколову будет несколько проще задержаться на своем посту: все-таки он хорошо знает департамент изнутри.

Но мои источники утверждают, что ДИБ испытывает дефицит не только начальства, остро не хватает и рядовых сотрудников. Характерный момент — одновременно с приходом Алексея Голенищева на должность главы аналитического управления из ДИБа ушел в Альфа-банк курировавший проекты по антифроду в ЦБ Евгений Винокуров, забрав с собой часть специалистов. По данным HH.RU, ЦБ сейчас ищет администраторов систем ИБ, аналитиков ИБ, вирусных аналитиков, специалистов по ИБ. В ЦБ не комментируют кадровые вопросы, но признают, что регулятор «заинтересован в высокопрофессиональных специалистах в области ИБ».

Впрочем, если приглядеться, то определенный оптимизм во всей этой ситуации есть. Во-первых, нашелся руководитель на управление, которое оставалось без начальства с самого начала — год и девять месяцев. Во-вторых, если первого начальника для аналитического управления искали около семи месяцев, то второго — уже всего полгода. Правда, с управлением информационного обмена ситуация обратная: там первый начальник пришел через семь месяцев, а сейчас оно без руководителя уже девять. Но изменение стратегии и опора на внутренние ресурсы могут дать хотя бы надежду, что рано или поздно все три управления департамента ИБ финансового регулятора окажутся если не полностью укомплектованы, то хотя бы с руководителями.