«Маккаби» реализовал чемпионство

Одним из трех клубов, добившихся успеха в первый день ответных матчей раунда play-off Лиги чемпионов, стал «Маккаби» из Хайфы. Пропустив в Белграде первым два гола от «Црвены Звезды», он сыграл вничью — 2:2 — и добился преимущества по сумме двух встреч. Это третий в истории 14-кратного чемпиона Израиля выход в групповой этап главного еврокубка. А в общей сложности израильские команды попадали туда шесть раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решающий вклад в победу «Маккаби» над «Црвеной Звездой» по итогам двух матчей внес нападающий сербского клуба Милан Павков (№9), забивший гол в свои ворота

Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Решающий вклад в победу «Маккаби» над «Црвеной Звездой» по итогам двух матчей внес нападающий сербского клуба Милан Павков (№9), забивший гол в свои ворота

Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images

Для израильского футбола любой прорыв в групповой этап Лиги чемпионов можно считать историческим событием. Ведь туда клубы из этой страны добираются нечасто. По два раза это удавалось «Маккаби» из Хайфы (сезоны 2002/03, 2009/10 года) и Тель-Авива (2004/05, 2015/16) и однажды (2010/11) тель-авивскому «Хапоэлю». И вот, наконец, израильский чемпион в шестой раз померится силами с представителями европейской элиты. Этого права добились футболисты «Маккаби» из Хайфы —14-кратные чемпионы Израиля, уступающие по числу национальных титулов лишь своим одноклубникам из Тель-Авива.

Нынешний успех «Маккаби» связан с именем Барака Бахара — еще сравнительно молодого 42-летнего главного тренера, который возглавил команду два года назад и сразу вернул ей чемпионство после десятилетнего перерыва.

А три месяца назад золото удалось отстоять. Правда, летом 2021 года «Маккаби» потерпел фиаско на старте квалификации Лиги чемпионов в противоборстве с алматинским «Кайратом». Зато сейчас и там все сложилось на редкость удачно. Сенсационно разгромив со счетом 4:0 в ответном выездном матче второго квалификационного раунда греческий «Олимпиакос», израильтяне затем прошли кипрский «Аполлон», а теперь остановили и «Црвену Звезду». Хотя по общей трансферной стоимости состава (€56 млн против €18 млн) белградский клуб, генеральным спонсором которого уже более десяти лет является «Газпром нефть», в три раза дороже.

Неделю назад «Маккаби», уступая дома — 1:2, во втором тайме забил два гола и добился минимальной победы. Интерес та встреча, кстати, вызвала феноменальный: цена билетов с рук достигала свыше €600, что для Хайфы является огромной суммой. Однако во второй встрече шансы «Црвены Звезды» котировались выше, в том числе и потому, что теперь поддержка болельщиков была уже на ее стороне. Популярнейший сербский клуб не играл на групповом этапе Лиги чемпионов с осени 2019 года, и фанаты, заполнившие трибуны 55-тысячной арены «Райко Митич», мечтали о его возвращении туда.

И ведь началось все для «Црвены Звезды» как нельзя лучше. На 43-й минуте после голов Александра Пешича и черногорца Мирко Иванича она вела — 2:0. Сумей подопечные Деяна Станковича удержать этот счет до перерыва, задача гостей отыграться, пожалуй, выглядела бы невыполнимой, даже несмотря на то, что порой они атаковали очень опасно. К тому же уже в компенсированное к первому тайму время полузащитник «Маккаби» Долев Халеза не реализовал пенальти. Тогда никто из присутствовавших на арене не мог представить себе, что на этом везение хозяев закончилось. Что менее чем через минуту гости все-таки сумеют сократить разрыв в счете после дальнего удара шведского легионера Даниэля Сундгрена, на который не сумел правильно среагировать опытнейший голкипер сборной Канады Милан Борян, не раз выручавший в тот вечер свою команду. И что на 90-й минуте после розыгрыша израильтянами штрафного вышедший на замену нападающий «Црвены Звезды» Милан Павков, автор дубля в ворота «Ливерпуля» четырехлетней давности, пытаясь отбить мяч в сторону, неудачно выставит правую ногу и переправит его в собственные ворота.

Станкович, стоически воспринявший эту развязку, после игры обнимал своего коллегу Бахара, в то время как радости фанатов «Маккаби» в гостевом секторе не было предела.

Ну а в двух других противостояниях play-off, завершившихся во вторник, сюрпризов удалось избежать. Португальская «Бенфика», которая неделю назад в гостях забила киевскому «Динамо» два безответных гола, на своем поле добилась крупной победы — 3:0, отправив серебряного призера чемпионата Украины в Лигу Европы, а сама — присоединившись в Лиге чемпионов к «Порту» и «Спортингу».

В свою очередь, пльзеньская «Виктория» остановила «Карабах». После нулевой ничьей в Баку нынешний лидер азербайджанского клубного футбола на чужом поле вышел вперед благодаря голу Филипа Озобича, выступавшего за московский «Спартак». Но второй тайм остался за «Викторией», выигравшей со счетом 2:1. Таким образом, Чехия будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов впервые за три года.

Евгений Федяков