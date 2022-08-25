Война до последнего дипломата

Через полгода после начала операции на Украине два человека, стоящие на противоположных полюсах сегодняшнего военного, политического и цивилизационного конфликта, впервые высказали одну и ту же мысль. Они призвали всех сомневающихся и неопределившихся наконец-то понять главное: исходом украинской, а точнее уже глобальной битвы, сколько бы она ни продлилась и как бы кто ни надеялся на худой мир, теперь уже точно не будет ничья.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите «Крымской платформы» окончательно отбросил возможность договоренностей по Украине. «Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара»,— заявил французский лидер, дав понять, что в экзистенциальном противостоянии с Россией нужна победа и только победа.

Призыв Макрона не идти ни на какие договоренности с Москвой прозвучал в тот самый день, когда в Москве прощались с Дарьей Дугиной. И слова, сказанные на похоронах ее отцом, удивительным образом прозвучали в унисон с макроновскими: «Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!»

Слово «победа» звучало на похоронах многократно.

Таким образом, фраза Никиты Хрущева, адресованная западным послам на приеме в польском посольстве в Москве в ноябре 1956 года: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним», в условиях холодной войны 2.0 получает новое прочтение. Советский лидер все же делал акцент на мирном противостоянии капитализма и социализма. Однако сегодня на украинской территории идет опосредованная война с НАТО. Война по нарастающей. Она превращается в войну без правил, захватывает все новые территории, приобретает все более чудовищные формы, примером которых служат обстрелы Запорожской АЭС, потому что есть лишь одна задача — победить. А победителей не судят. Это победители судят и пишут историю.

Те, кто пришел на похороны в «Останкино», и те, кто хотел бы на них прийти, но по какой-то причине не попал, теперь явно будут задавать тон в российском общественном мнении. Они будут повторять хрущевское обращенное к Западу: «Мы вас похороним», но только будут вкладывать в него более радикальный смысл.

В этом и состоит отличие «холодной войны 2.0», которая уже никакая не холодная, в отличие от классической холодной войны. Вопрос стоит ребром: или вы нас, или мы вас. Кто кого похоронит.

Эта принципиально новая ситуация разом обнулила все предыдущие рассуждения о нескольких сценариях развития украинского конфликта. Один из них — его заморозка, когда обе стороны остановятся, признав, что ситуация патовая и нужно договариваться. Рассуждения про необходимость иметь не только план А, но и план Б, который будет нужен как России, так и Западу, становятся все более умозрительными и выпадают из меняющегося восприятия украинского конфликта. В нем не остается места для ничьей. Точек невозврата слишком много.

Поскольку компромисс невозможен, теперь это война до последнего дипломата. Получившая смертельное ранение дипломатия — это искусство компромисса. А компромисс ни одной из сторон больше не нужен.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”