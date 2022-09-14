Сегодня день рождения у заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет вице-премьер и министр промышленности РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Поздравляю Вас с 57-летием!

Ваша профессиональная деятельность вызывает большое уважение в России и во многих странах мира. Подлинный авторитет и глубокое понимание того, что необходимо для поступательного развития социально-экономической и промышленной сферы, всегда позволяли Вам находить оптимальные решения. За многие годы нашей совместной работы нам удалось реализовать стратегически значимые индустриальные проекты и обеспечить технологический рост ключевых отраслей.

Сегодня на посту заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Вы координируете наиболее значимые вопросы национальной безопасности. Ваша твердая позиция и системный контроль комплексной работы по противодействию внешнему давлению особенно важны сейчас, в период проведения специальной военной операции.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и плодотворной работы на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»