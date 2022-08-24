Раскаяние не освобождает от ареста

Как стало известно “Ъ”, арестованный за получение особо крупной взятки начальник «антикоррупционного» отдела Челябинской таможни Владимир Гефель раскаялся и признал вину. Между тем суд решил, что он все равно нуждается в «полной изоляции от общества», поскольку имеет загранпаспорт и может совершить побег, а также влиятельных друзей, способных оказать давление на свидетелей по делу.

Ходатайствуя перед Басманным райсудом Москвы о продлении ареста Владимиру Гефелю, следователь 3-го отдела управления ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами, пояснил, что, отсидев два месяца в СИЗО, обвиняемый в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) раскаялся и признал вину. Однако оснований для изменения меры пресечения для бывшего начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Уральского таможенного управления ФТС, по мнению автора ходатайства, все равно не появилось.

Как пояснил суду представитель СКР, завершить расследование за прошедшие два месяца он не успел. На проведение оставшихся «следственных и процессуальных действий» требуется дополнительное время. На этот период, по мнению следователя, обвиняемый должен оставаться «в полной изоляции от общества», поскольку в ином случае он обязательно «воспрепятствует расследованию» тем или иным способом.

Например, фигурант может сбежать за границу, пояснил представитель следствия, ссылаясь при этом на изъятый у господина Гефеля при обыске загранпаспорт. По версии автора ходатайства, выйдя из СИЗО, таможенник также мог бы «использовать возможности своего должностного положения» для оказания давления на коллег, дающих показания против него. Наконец, следствие установило, что у обвиняемого остались влиятельные друзья на воле, которые уже пытались склонить свидетелей к изменению своей позиции по делу или даже к даче ложных показаний.

Представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство. Сам Владимир Гефель и его защитник попросили суд ограничиться более мягкой мерой пресечения. Защита утверждала, что все доводы следствия являются предположениями и не подтверждены документально, а обвиняемого можно было бы надежно изолировать от контактов и под домашним арестом. Тем более что в его заботе нуждаются ребенок и мать-пенсионерка. Однако суд принял все же сторону СКР и Генпрокуратуры, продлив срок ареста таможенника еще на три месяца. «Ходатайство обоснованно и содержит указание на наличие предусмотренных законом оснований для дальнейшего применения избранной ранее меры пресечения»,— сказано в постановлении судьи Натальи Дударь.

Напомним, главный борец с коррупцией в Челябинской таможне Гефель в последние годы стал в некотором роде медиаперсоной. Во всяком случае, на официальном сайте Уральского управления ФТС и в материалах региональных СМИ регулярно публиковались его отчеты о «чистке рядов» — задержаниях и привлечении к ответственности таможенников-взяточников, произведенных с подачи «антикоррупционного» отдела. В числе подозреваемых, правда, оказывались только представители младшего таможенного персонала, и ловили их с символическими подношениями около $500–1000. А 14 мая был взят с поличным и сам главный борец с коррупцией. За начальником отдела Гефелем в Челябинск специально прилетели сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы, которые задержали его и с первым же авиарейсом сопроводили к следователю ГСУ СКР на допрос. Подробности возбужденного против таможенника уголовного дела официально не сообщаются. По данным близкого к следствию источника “Ъ”, за незаконное вознаграждение в размере 1,2 млн руб. господин Гефель обеспечил бизнесмену беспрепятственный провоз через границу крупной партии товаров из соседнего Казахстана.

Сергей Машкин