27,5 миллиарда долларов составил приток прямых иностранных инвестиций в Мексику в первой половине 2022 года, следует из данных Минэкономики страны. Рекордного уровня показатель достиг на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и Тайваня: инвесторы вынуждены искать стабильные регионы для вложений. Даже без учета крупнейших сделок по слиянию медиафирм (мексиканской Televisa c американской Univision) и реструктуризации авиакомпании Aeromexico показатель составил $23 млрд. США — крупнейший инвестор в Мексику: в 2021 году их доля в притоке ПИИ составляла более 45%, в июле 2022 года американские фирмы заявили о готовности вложить в страну $40 млрд до 2024 года.