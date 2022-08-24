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Коммерсантъ FM
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27,5 миллиарда долларов составил приток прямых иностранных инвестиций в Мексику в первой половине 2022 года, следует из данных Минэкономики страны. Рекордного уровня показатель достиг на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и Тайваня: инвесторы вынуждены искать стабильные регионы для вложений. Даже без учета крупнейших сделок по слиянию медиафирм (мексиканской Televisa c американской Univision) и реструктуризации авиакомпании Aeromexico показатель составил $23 млрд. США — крупнейший инвестор в Мексику: в 2021 году их доля в притоке ПИИ составляла более 45%, в июле 2022 года американские фирмы заявили о готовности вложить в страну $40 млрд до 2024 года.

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