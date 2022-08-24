Семерых отмерь, двух отрежь

Во вторник сразу два кандидата в главы Карелии — от Партии роста и Партии пенсионеров — заявили о добровольном снятии с выборов. Оба сообщили, что видят в действующем руководителе республики Артуре Парфенчикове достойного кандидата, поэтому фактически отказываются от предвыборной борьбы в его пользу. Синхронность своих действий они объясняют случайностью. В этом году губернаторские выборы в Карелии стали рекордными и по числу выдвиженцев (13 человек), и по числу зарегистрированных кандидатов (7). Но теперь в бюллетене, как и в большинстве регионов, останется всего пять кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Парфенчиков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Артур Парфенчиков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О желании кандидата от Партии роста Дмитрия Фабрикантова и выдвиженца Партии пенсионеров Валерия Таборова сняться с выборов центризбирком (ЦИК) Карелии сообщил с интервалом в полчаса. Там напомнили, что у зарегистрированного кандидата есть право подать заявление о снятии не позднее чем за пять дней до первого дня голосования (то есть до 4 сентября, поскольку в Карелии будут голосовать с 9 по 11 сентября), а при наличии «вынуждающих к тому обстоятельств» — не позднее чем за день. «Указанное заявление не подлежит отзыву»,— отметили в ЦИКе, добавив, что комиссия рассмотрит обращения в трехдневный срок.

Причины таких решений кандидатов в комиссии не назвали. По данным ГАС «Выборы», 42-летний Дмитрий Фабрикантов работает гендиректором АО «Петрагранит», а 41-летний Валерий Таборов — председателем республиканского отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России.

«По опросу жителей, Артур Олегович (Парфенчиков.— “Ъ”) — явный и абсолютный лидер. В наших программах есть не то чтобы сходство, но наши главные идеи на развитие Республики Карелия, на развитие промышленности (совпадают.— “Ъ”),— рассказал “Ъ” господин Фабрикантов.— С единомышленником бороться смысла нет. Понимая, что голосов не наберу, я решил снять кандидатуру. Пускай мой избиратель, если он так решит, будет голосовать за Парфенчикова».

Зампред центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов заявил “Ъ”, что решение отказаться от борьбы за пост губернатора Валерий Таборов принял лично: «Это не было решением руководства партии». При этом господин Ворожцов упомянул, что партия собирала наказы жителей будущему губернатору, и Артур Парфенчиков «во многом готов их реализовывать». «Исходя из этого, в условиях СВО, чтобы не создавать ненужные противоречия в достаточно непростом регионе, пограничном со страной НАТО (граничащая с Карелией Финляндия подала заявку в НАТО, но членом альянса пока не является.— “Ъ”) и требующем особого единства взглядов, кандидат лично принял такое решение»,— разъяснил политик.

Вопросы “Ъ” о синхронности действий Валерия Таборова и Дмитрия Фабрикантова он адресовал в Партию роста. Сам господин Фабрикантов, в свою очередь, заявил, что узнал о снятии с выборов господина Таборова от корреспондента “Ъ”.

Напомним, выборы главы Карелии были рекордными по числу участников среди губернаторских кампаний-2022. Уже на третий день после их назначения республиканская ячейка «Единой России» выдвинула Артура Парфенчикова, после чего о выдвижении своих кандидатов заявили «Новые люди» и еще сразу восемь непарламентских партий. С интервалом в полчаса ЦИК республики опубликовал однотипные сообщения о кандидатах от «Зеленой альтернативы», Партии роста, Российской партии свободы и справедливости, Партии пенсионеров, «Коммунистов России», Казачьей партии, Демократической партии России и «Родины». Партии «старой» парламентской оппозиции выдвинули кандидатов спустя несколько недель. В итоге число участников достигло 13 человек — наибольшего за последние годы (самовыдвижение в республике не предусмотрено).

На этапе регистрации количество кандидатов от «малых партий» сократилось с 8 до 4. При этом половина кандидатов от парламентской оппозиции неожиданно тоже не сумела преодолеть «муниципальный фильтр»: нужного числа автографов муниципальных депутатов не набрали представители ЛДПР и «Новых людей». Либерал-демократы тогда заявили, что ситуация в Карелии «вызывает много вопросов», а думские новички назвали «муниципальный фильтр» атавизмом. У кандидатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) проблем с подписями не возникло.

После снятия с гонки Дмитрия Фабрикантова и Валерия Таборова в бюллетене останется пять кандидатов: Артур Парфенчиков (ЕР), депутат республиканского заксобрания Евгений Ульянов (КПРФ), депутат петрозаводского горсовета Андрей Рогалевич (СРЗП), самозанятый Иван Кадаяс («Родина») и безработный Анатолий Дударин (Демократическая партия России). Пять человек — это наиболее распространенное количество кандидатов на губернаторских выборах-2022, больше их только в Удмуртии и Калининградской области — по шесть. Всего прямые выборы глав пройдут в 14 субъектах.

Напомним, на первых для него выборах в 2017 году экс-директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, будучи врио губернатора, набрал 61,3% голосов. Оппонировали ему тогда только кандидаты от «старой» парламентской тройки. Председатель карельской ячейки СРЗП Ройне Изюмов полагает, что Дмитрий Фабрикантов и Валерий Таборов могли «забрать» у господина Парфенчикова на нынешних выборах по «два-три процента» голосов и поэтому их и решили «снять».

Политконсультант Евгений Минченко считает, что снявшихся кандидатов использовали для «вытягивания» подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации на выборах, а сейчас надобность в них отпала. «Не исключено, что цифры (по социологическим опросам.— “Ъ”) не дают Парфенчикову уверенную победу в первом туре, поэтому лучше уменьшить дисперсию будущего результата, минимизировав количество участников. Если у действующего губернатора даже 60%, нельзя гарантировать, что это будет 60% от явки. Лучше подстраховаться, это адекватный технологический ход»,— резюмирует эксперт.

Андрей Прах